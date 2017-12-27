«Мне стыдно, мне горько, нет никаких слов»: посты Ксении Собчак после танцев у церкви спровоцировали новые споры в Сети
В Сети разгорелся новый скандал с участием Ксении Собчак. Праздничное видео, на котором кандидат в президенты зажигательно танцевала 1 января с супругом Максимом Виторганом и другом Ростиславом Хаитом возле входа в православную церковь, спровоцировало бурные дискуссии в Сети. Шутливая подпись «About last night или "Пусси Райот уже не те"» не впечатлила публику.
В курсе оказался даже представитель Русской Православной Церкви: «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках, не комментируем», — сообщил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Накал страстей достиг предела, и Ксении Собчак пришлось удалить скандальное видео. Однако оно уже успело стать легендой «ютуба»:
Во вторник Ксения разместила еще два поста: одним поздравила свою подругу Яну Рудковскую, а вторым — почтила память Бориса Немцова.
«Я помню эту февральскую ночь, когда его убили. Шел дождь, я приехала на этот мост, надеясь до последнего, что он еще жив. Что все еще не кончено. Что как-то еще можно помочь. Все было оцеплено, я еле прорвалась тогда через полицейский кордон со стороны Балчуга. Так же я шла к месту его убийства и сейчас. Через полицейские оцепления, по пустому Москворецкому, теперь уже – Немцову – мосту. Шла, чтоб перед Новым годом подарить ему букет цветов и главное,чтобы сказать спасибо этим самоотверженным людям, которые днем и ночью, в зной и холод, даже в новогоднюю ночь(!!!) – охраняют от вандалов и московских чиновников его народный мемориал. 30 декабря сотрудники Гормоста разгромили мемориал дважды (!) за ночь. Защищая это место, один волонтер Иван Скрипченко погиб от оторвавшегося тромба, после нападения на него озверевшего боевика. Мне стыдно, что в моем городе до сих пор нет ни улицы, ни площади, ни даже крохотного переулка, носящего имя Бориса Немцова. Мне горько, что московские власти всеми силами противодействуют появлению на его доме и на месте его убийства мемориальной доски. Этот мост должен носить название Немцов Мост. Это был бы лучший подарок мэра Москвы в этом году...И ,конечно, нет никаких слов чтобы выразить благодарность тем людям,которые даже в праздник там стоят ,мерзнут и охраняют память... Дай вам бог здоровья ! И с Новым Годом!!!», — написала она.
Слова, которыми Ксения попыталась выразить все свое отчаяние по поводу сложившейся ситуации, спровоцировали новый виток скандала.
«Стыдно? А не стыдно ли тебе, танцы устраивать возле церкви? Стыдно ей! Всегда относилась хорошо к тебе, но после увиденного мне за тебя стыдно...», «Я не люблю РПЦ, но я верующий человек, я также уважаю атеистов и людей, которые придерживаются других религий и взглядов. Но здесь даже мне стыдно! Почему в нашей стране во власть лезут люди, которые не могут контролировать себя, количество налитого в бокале, не могут заранее дать своим пиарщикам команду: держите меня семеро, если меня понесёт... Да, Ксения много правильных вещей говорит, естественно, которые ей заранее напишут, но зачем потом плясать у храма, рекламировать водку белугу в иг, а потом писать про спорт и йогу?!», «Расписалась в полнейшем мраке и глупости , удалила..потеряла , думаю, не одного сторонника ...теперь этот серьез как-то не читается», — возмущаются подписчики Ксении.
Напомним, что в конце декабря Ксения Собчак представила свою программу и была зарегистрирована Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента России, разрешив ее команде начать сбор подписей. Президентские выборы состоятся в марте 2018 года.
Фото: instagram