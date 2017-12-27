Ксении Собчак пришлось удалить скандальное видео с танцами у церкви, но ее застыдили за следующие записи.

В Сети разгорелся новый скандал с участием Ксении Собчак. Праздничное видео, на котором кандидат в президенты зажигательно танцевала 1 января с супругом Максимом Виторганом и другом Ростиславом Хаитом возле входа в православную церковь, спровоцировало бурные дискуссии в Сети. Шутливая подпись «About last night или "Пусси Райот уже не те"» не впечатлила публику. В курсе оказался даже представитель Русской Православной Церкви: «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках, не комментируем», — сообщил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва». Накал страстей достиг предела, и Ксении Собчак пришлось удалить скандальное видео. Однако оно уже успело стать легендой «ютуба»:

Во вторник Ксения разместила еще два поста: одним поздравила свою подругу Яну Рудковскую, а вторым — почтила память Бориса Немцова. «Я помню эту февральскую ночь, когда его убили. Шел дождь, я приехала на этот мост, надеясь до последнего, что он еще жив. Что все еще не кончено. Что как-то еще можно помочь. Все было оцеплено, я еле прорвалась тогда через полицейский кордон со стороны Балчуга. Так же я шла к месту его убийства и сейчас. Через полицейские оцепления, по пустому Москворецкому, теперь уже – Немцову – мосту. Шла, чтоб перед Новым годом подарить ему букет цветов и главное,чтобы сказать спасибо этим самоотверженным людям, которые днем и ночью, в зной и холод, даже в новогоднюю ночь(!!!) – охраняют от вандалов и московских чиновников его народный мемориал. 30 декабря сотрудники Гормоста разгромили мемориал дважды (!) за ночь. Защищая это место, один волонтер Иван Скрипченко погиб от оторвавшегося тромба, после нападения на него озверевшего боевика. Мне стыдно, что в моем городе до сих пор нет ни улицы, ни площади, ни даже крохотного переулка, носящего имя Бориса Немцова. Мне горько, что московские власти всеми силами противодействуют появлению на его доме и на месте его убийства мемориальной доски. Этот мост должен носить название Немцов Мост. Это был бы лучший подарок мэра Москвы в этом году...И ,конечно, нет никаких слов чтобы выразить благодарность тем людям,которые даже в праздник там стоят ,мерзнут и охраняют память... Дай вам бог здоровья ! И с Новым Годом!!!», — написала она.