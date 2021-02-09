Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра» сменит Алексей Агранович
Фото: Starface
В новую должность Алексей Агранович вступит 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры. Прежний руководитель театра покинет пост 25-го числа.
«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь», — написал Серебренников в Instagram.
Отметим, что Алексей Агранович — известный актер, режиссер и продюсер. Он много лет работает в театре, кино и на телевидении, известен по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», «Кислота», «Юморист», «Выше неба». Агранович является одним из актеров московского театра «Квартет И» и режиссером «Гоголь-центра» с 2014 года. Женат на актрисе Виктории Толстогановой, с которой растит девятилетнего сына Ивана.
Напомним, в июне 2020-го Кирилла Серебренникова и двоих продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексея Малобродского признали виновными в завышении запросов на финансирование проекта «Платформа» и похищении по такой схеме почти 128 миллионов рублей. Серебренников, помимо работы в театре, снял более двух десятков фильмов. Среди них «Дневник убийцы», «Изображая жертву», «Ученик», «Лето» и другие.
Фото: globallookpress, instagram, starface
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