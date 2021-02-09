Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра» сменит Алексей Агранович

Отметим, что Алексей Агранович — известный актер, режиссер и продюсер. Он много лет работает в театре, кино и на телевидении, известен по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», «Кислота», «Юморист», «Выше неба». Агранович является одним из актеров московского театра «Квартет И» и режиссером «Гоголь-центра» с 2014 года. Женат на актрисе Виктории Толстогановой, с которой растит девятилетнего сына Ивана.

Напомним, в июне 2020-го Кирилла Серебренникова и двоих продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексея Малобродского признали виновными в завышении запросов на финансирование проекта «Платформа» и похищении по такой схеме почти 128 миллионов рублей. Серебренников, помимо работы в театре, снял более двух десятков фильмов. Среди них «Дневник убийцы», «Изображая жертву», «Ученик», «Лето» и другие.