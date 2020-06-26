Худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова признали виновным в хищении госсредств в размере 128 млн рублей

Согласно приговору, Кирилл Серебренников и двое продюсеров «Седьмой студии» Юрий Итин и Алексей Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование театрального проекта «Платформа» и похищали выделенные государством средства. Они получили условный срок. В частности, Кирилл Серебренников получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и теперь обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. «Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств. Ущерб государству от действий группы во главе с Серебренниковым составил 128 млн 974 тысяч рублей», — цитирует судью ТАСС.