Худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова признали виновным в хищении госсредств в размере 128 млн рублей
Фото: Globallookpress / АГН Москва
Согласно приговору, Кирилл Серебренников и двое продюсеров «Седьмой студии» Юрий Итин и Алексей Малобродский представляли завышенные запросы на финансирование театрального проекта «Платформа» и похищали выделенные государством средства. Они получили условный срок. В частности, Кирилл Серебренников получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и теперь обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. «Преступная группа носила устойчивый характер и действовала с целью хищения бюджетных средств. Ущерб государству от действий группы во главе с Серебренниковым составил 128 млн 974 тысяч рублей», — цитирует судью ТАСС.
«Безусловно, дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, с тем, чтобы сократить возможную коррупционогенность в этой области», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что в апреле прошлого года Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста после полутора лет следствия.
Фото: globallookpress
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