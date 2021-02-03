Кирилла Серебренникова «выгнали» из «Гоголь-центра», не продлив с ним контракт
Фото: www.instagram.com/kirillserebrennikov/
Кирилл Серебренников скоро сложит с себя полномочия худрука «Гоголь-центра». Об этом стало известно в день рождения театра (основан 2 февраля 2013-го). Департамент культуры Москвы не намерен продлевать с режисером контракт, буквально выгоняя его из театра.
«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, он заканчивается в конце этого месяца», — агентство ТАСС приводит цитату осведомленного источника. От дальнейших комментариев собеседник отказался.
Кирилл Серебренников подтвердил, что заканчивает работу в «Гоголь-центре» в феврале 2020 года, но распространяться о планах на будущее он не стал.
Во время празднования дня рождения театра овучили планы по его развитию. Предполагается, что в ближайшей перспективе выйдет несколько спектаклей, а также проекты, не связанные с игрой актеров на сцене, но касающиеся других видов искусства.
Напомним, в июне 2020-го Кирилла Серебренникова и двоих продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексей Малобродского признали виновными в завышенные запросов на финансирование проекта «Платформа» и похищении по такой схеме почти 128 млн рублей.
Кирилл Серебренников, помимо работы в театре, снял более двух десятков фильмов. Среди них «Дневник убийцы», «Изображая жертву», «Ученик», «Лето» и другие.
Фото и видео: Instagram Кирилла Серебренникова
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