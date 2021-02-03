Кирилла Серебренникова «выгнали» из «Гоголь-центра», не продлив с ним контракт

Кирилл Серебренников подтвердил, что заканчивает работу в «Гоголь-центре» в феврале 2020 года, но распространяться о планах на будущее он не стал.

Во время празднования дня рождения театра овучили планы по его развитию. Предполагается, что в ближайшей перспективе выйдет несколько спектаклей, а также проекты, не связанные с игрой актеров на сцене, но касающиеся других видов искусства.

Напомним, в июне 2020-го Кирилла Серебренникова и двоих продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексей Малобродского признали виновными в завышенные запросов на финансирование проекта «Платформа» и похищении по такой схеме почти 128 млн рублей.

Кирилл Серебренников, помимо работы в театре, снял более двух десятков фильмов. Среди них «Дневник убийцы», «Изображая жертву», «Ученик», «Лето» и другие.