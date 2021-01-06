«Готовятся к разводу»: Ким Кардашьян и Канье Уэст снова живут отдельно

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 7 лет назад и воспитывают вместе четверых детей. Это обстоятельство до сих пор удерживало Ким от решения расстаться с супругом. К тому же на протяжении последнего полугодия давало знать о себе его психическое заболевание, и разводиться с Уэстом в такой момент Кардашьян казалось жестоким. Однако теперь время для этого кажется наиболее подходящим.

Источник TMZ также уточнил, что в ситуации не замешана третья сторона, речь об измене не идет. Ким и Канье еще не приняли окончательного решения, но вероятность их развода высока как никогда, заявляет издание.