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«Готовятся к разводу»: Ким Кардашьян и Канье Уэст снова живут отдельно

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Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Фото: Instagram

Последние недели 43-летний рэпер провел отдельно от жены и четверых детей на ранчо в Вайоминге.

Еще год назад ходили слухи, что Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к рождению пятого ребенка, а теперь западные таблоиды снова подняли тему развода звездной пары. Как сообщает TMZ, 43-летний рэпер еще несколько недель назад уехал на свое ранчо в Вайоминге и сосредоточился на собственных проектах. Его 40-летняя супруга провела это время в Калабасасе с детьми: Ким была сосредоточена на юридическом образовании и составлении предложений для тюремной реформы. Однако оба продолжали консультироваться у юристов по бракоразводным процессам и готовиться к разводу, период каникул послужил лишь отсрочкой для принятия решения.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 7 лет назад и воспитывают вместе четверых детей. Это обстоятельство до сих пор удерживало Ким от решения расстаться с супругом. К тому же на протяжении последнего полугодия давало знать о себе его психическое заболевание, и разводиться с Уэстом в такой момент Кардашьян казалось жестоким. Однако теперь время для этого кажется наиболее подходящим.

Источник TMZ также уточнил, что в ситуации не замешана третья сторона, речь об измене не идет. Ким и Канье еще не приняли окончательного решения, но вероятность их развода высока как никогда, заявляет издание.

Фото и видео: face to face/Global Look Press

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