Канье Уэст впадает в депрессию перед предстоящим разводом с Кардашьян

Канье Уэст практически впал в депрессию и чувствует себя встревоженным и потерянным перед предстоящим разводом с Ким Кардашьян. Об этом рассказали в беседе с изданием People друзья рэпера.

«Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что их браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Он также понимает, что он теряет», – говорит инсайдер.

«Надежды на то, что они помирятся, очень мало. Должно случиться чудо. Но Канье верит в чудеса».

Сама Кардашьян, в отличие от почти уже бывшего мужа, чувствует себя в порядке – более того, она не раз после начала бракоразводного процесса успела отдохнуть с друзьями, а после развода даже собирается устроить громкую вечеринку на частном острове.

Друзья Ким рассказывают журналистам, что она не собирается причинять боль Канье, однако понимает, что не хочет больше быть его женой. Однако звезду беспокоят их общие дети – она не хочет, чтобы из развод сказался на них, и настаивает, чтобы Канье оставался в их жизни.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям