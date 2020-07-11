«Меня унизили»: Рита Дакота пожаловалась подписчикам на Яну Рудковскую и Louis Vuitton

По словам исполнительницы, принять участие в розыгрыше ей предложила одна из подруг-актрис. Для этого необходимо было сфотографироваться с брендовыми сумками и выложить снимки себе в Инстаграм. Мария Солодар, которая также участвовала в раздаче призов, пригласила Риту Дакоту сфотографироваться в специальном «апартаменте» бутика Louis Vuitton для вип-клиентов. После этого фото появились в аккаунте певицы.

Какого же было удивление исполнительницы, когда ей позвонил организатор конкурса Иван и попросил Риту удалить фотографию, поскольку она не является вип-клиентом бренда, и в «аппартамент» бутика вход ей был запрещен.

Но больше всего исполнительницу расстроило не это, а реакция продюсера Яны Рудковской, которая позвонила Дакоте и, по признанию певицы, наговорила ей много обидных слов.

«Мне звонит Яна Рудковская ( внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», - написала Дакота.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Также в посте она отметила, что слова Рудковской ее очень ранили, и она расплакалась.