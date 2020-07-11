«Меня унизили»: Рита Дакота пожаловалась подписчикам на Яну Рудковскую и Louis Vuitton
Фото: Instagram/ @ritadakota
Недавно Рита Дакота решила порадовать подписчиков и присоединилась к розыгрышу сумок от бренда Louis Vuitton. Вот только желание побаловать поклонников закончилось для звезды «Фабрики звезд» весьма неприятно. Своими чувствами певица поделилась в Инстаграм.
По словам исполнительницы, принять участие в розыгрыше ей предложила одна из подруг-актрис. Для этого необходимо было сфотографироваться с брендовыми сумками и выложить снимки себе в Инстаграм. Мария Солодар, которая также участвовала в раздаче призов, пригласила Риту Дакоту сфотографироваться в специальном «апартаменте» бутика Louis Vuitton для вип-клиентов. После этого фото появились в аккаунте певицы.
Какого же было удивление исполнительницы, когда ей позвонил организатор конкурса Иван и попросил Риту удалить фотографию, поскольку она не является вип-клиентом бренда, и в «аппартамент» бутика вход ей был запрещен.
Но больше всего исполнительницу расстроило не это, а реакция продюсера Яны Рудковской, которая позвонила Дакоте и, по признанию певицы, наговорила ей много обидных слов.
«Мне звонит Яна Рудковская ( внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», - написала Дакота.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Также в посте она отметила, что слова Рудковской ее очень ранили, и она расплакалась.
Сама Яна Рудквская в качестве комментария прислала изданию Super.ru голосовое сообщениеи, направленное Дакоте, в которой дала некоторые пояснения:
«Во-первых, к данной акции дом Louis Vuitton не имеет никакого отношения, а во-вторых, изначально в составе участников-организаторов во главе со мной было всего 13 человек. Я не против, чтобы вы (Рита Дакота. — Прим. ред.) там были, но мне об этом сказали в самый последний момент. Понимаете, я, Наташа Якимчик — мы являемся друзьями бренда Louis Vuitton, друзья бренда — это те люди, которые имеют отношения с компанией. Когда после запуска акции мне люди пишут: вы раздаете сумочки Louis Vuitton, это снижает градус и уровень этой истории. «Раздаем Louis Vuitton» — вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания. Я не против, чтобы вы (Рита Дакота. — Прим. ред.) были в круге, но я против такой подачи, формулировки, это принижает статус акции, имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением. Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки — это является подлогом и заведомо ложной информацией. Я объяснила вам свою позицию абсолютно тактично, не нагрубив. И еще раз объясняю: я не имею к вам никаких претензий, кроме того, что, если вы фотографируетесь с чужими сумочками, не писать, что вы что-то там раздаете», - пояснила ситуацию продюсер.
Тем временем, поклонники Риты оставляют гневные комментарии в официальном аккаунте Louis Vuitton в Инстаграм и требуют у бренда пересмотреть отношения с Яной Рудковской.
«Как грустно, что ваш бренд поддерживает и способствует дискриминации по признаку достатка. Особенно расстраивает агрессия и ненависть ваших амбассадоров и послов, которые явно демонстрируют пренебрежение в отношении людей с низким и средним уровнем дохода», «Вы должны пересмотреть ваши отношения с Яной Рудковской и больше инвестировать в работу вашего российского бренда. Прервите молчание, прокомментируйте ситуацию с Ритой Дакотой и извинитесь перед ней!», «Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию с @ritadakota. Она удивительный человек и исполнительница, которая борется с издевательствами и дискриминацией во всех формах. Почему ваше российское отделение считает, что некоторые люди достойнее?» - пишут разгневанные поклонники.
Фото и видео: Instagram/@ritadakota
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