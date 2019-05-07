Без макияжа, но с опасным декольте: Ирина Шейк пришла на Met Gala без Брэдли Купера

Топ-модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер — яркая и не совсем стандартная пара. Эти двое скрывают подробности своей личной жизни, редко выходят в свет вместе. Данное обстоятельство часто становится причиной возникновения слухов об их ссорах и расставаниях.

Так, на Met Gala в этом году Ирина пришла одна. Роскошное платье Burberry с глубоким декольте визажист Татьяна Макарова уравновесила «макияжем без макияжа».