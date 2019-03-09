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Отказ от алкоголя и откровения подруги: Леди Гага беременна от Брэдли Купера?

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: PMA/globallookpress
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В Сети обсуждают беременности 32-летней Леди Гаги.

В феврале этого года 32-летняя Леди Гага объявила о расставании с женихом, агентом Кристиана Карино. Позже ее заподозрили в романе с 44-летним Брэдли Купером. Еще позже — от аккаунта певицы отписалась Ирина Шейк. По официальной версии, модель устала от слухов, появившихся после совместной работы Гаги и купера над фильмом «Звезда родилась».

На днях в СМИ появились сообщения о беременности Леди Гаги — якобы, звезда находится на втором месяце, и именно из-за этого отказалась от алкоголя на вечеринке по случаю вручения премии «Оскар». Первым об этом сообщил таблоид The Star, со ссылкой на слова подруги певицы.

Ирина Шейк и Брэдли Купер воспитывают дочь. Они встречаются с 2015 года, но не спешат официально регистрировать свои отношения.

Как считаете, можно ли верить подруге эпатажной звезды?

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Текст: Роза Ветрова

_Фото и видео: instagram

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