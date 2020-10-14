У Кристины Асмус подтвердился коронавирус

Актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram – актриса отметила, что у нее очень плохое самочувствие – болит горло, высокая температура и ломота во всем теле.

«В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9. Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!!», – подписала пост артистка. Асмус предостерегла своих подписчиков соблюдать все меры предосторожности.