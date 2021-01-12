Глафира Тарханова впервые показала четверых сыновей: «Полным составом!»
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
На снимке, появившемся в Instagram актрисы, она позирует вместе с супругом Алексеем Фаддеевым и сыновьями, которых обычно не показывает в социальных сетях. «Атмосфера нашего новогоднего праздника... Был Дед Мороз. Читали стихи и не только. Питер во всей красе! После полуночи прогулялись полным составом по набережной. Это было круто! Мы даже к первому новогоднему сну подготовились, спасибо за наши волшебные пижамы», — рассказала она о своих новогодних праздниках.
Фотосессия впечатлила поклонников и коллег Тархановой. «Какие вы замечательные все! Фотографии просто огонь. Счастья вашей семье!», «Ничего себе, а я и не знала, сколько у тебя прекрасных сыновей! Поздравляю», «Ух, вот это семья. 4 сыночка есть, теперь лапочки дочки не хватает», «Какая большая семья! Счастья вашей семье, Глафирочка», «Мальчиковая семья, нужно девочку родить», «Да! Коллектив у вас большой! Дай вам Бог любви, уважения, взаимопонимания и здоровья по жизни! Берегите друг друга!», «4 сына? Вы мама-героиня вдвойне!», — пишут они в многочисленных комментариях.
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов.
Недавно супруг звезды нашумевшего сериала «Измены» дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни: «Первого сына Глаша рожала в роддоме и очень негативно об этом опыте отзывалась. Схватки начались в три часа ночи, а родила только вечером следующего дня. Поэтому второго уже дома рожала. Вызвала акушерку, и все очень быстро произошло. Ну и дальше поняла, что продолжит этот опыт. Я ее подержал, но убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду».
Фото и видео: Instagram
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