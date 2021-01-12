Глафира Тарханова впервые показала четверых сыновей: «Полным составом!»

Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов.

Недавно супруг звезды нашумевшего сериала «Измены» дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни: «Первого сына Глаша рожала в роддоме и очень негативно об этом опыте отзывалась. Схватки начались в три часа ночи, а родила только вечером следующего дня. Поэтому второго уже дома рожала. Вызвала акушерку, и все очень быстро произошло. Ну и дальше поняла, что продолжит этот опыт. Я ее подержал, но убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду».