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Как изменились и чем теперь занимаются Лядова, Тарханова и другие актеры сериала «Измены»

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Елена Лядова

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Сериал «Измены» режиссера Вадима Перельмана вышел на экраны три года назад и стал одним из самых успешных российских телепроектов. Согласно исследованиям, во время премьерного показа первой серии ТНТ обогнал по количеству просмотров остальные каналы, чему во многом способствовал эффектный рекламный постер, на котором исполнительница главной роли Елена Лядова позировала абсолютно обнаженной. «Измены» получили премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший телевизионный сериал» и премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший сценарий». Как выглядят и чем занимаются сейчас актеры этого успешного и талантливого проекта?

Елена Лядова

Елана Лядова после фильмов Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан» , в которых она сыграла главные роли и за которые получили престижные кинонаграды, закрепила свой успех очень яркой и запоминающейся ролью дизайнера Аси в «Изменах» — дерзкой девушки с мужем и тремя любовниками. За эту работу она получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль» и стала одной из самых и успешных российских актрис. В 2015 году актриса вышла замуж за партнера по фильму «Левиафан» Владимира Вдовиченкова. На март следующего года запланирован выход картины Ольги Городецкой «Тварь», в котором Лядова и Вдовиченков сыграли главные роли.

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова, в отличие от Елены Лядовой, до «Измен» не была широко известной актрисой. В сериале она сыграла подругу детства главной героини, избалованную и глуповатую жену богатого бизнесмена Дашу. По сценарию, ее героиня отчаянно и безрезультатно пытается забеременеть, сама же Глафира — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет прошлой осенью. Тарханова замужем за актером Малого театра Алексем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Глафира Тарханова продолжает играть в театре «Сатирикон» и сниматься в телесериалах.

Кирилл Кяро

Кирилл Кяро сыграл в «Изменах» мужа главной героини Аси, которому она изменяет с тремя любовниками. Кяро играет в театре и снимается в многочисленных сериалах. Последняя на сегодняшний день его работа — одна из главных ролей в сериале «Лучше, чем люди», в котором он сыграл с популярной актрисой Паулиной Андреевой. Кяро был женат на актрисе Анастасии Медведевой, сейчас он живет в гражданском браке с девушкой по имени Юлия Дузь, бывшим директором по рекламе Русского театра Эстонии.

Денис Шведов

Харизматичный и брутальный любовник Аси, капитан полиции Никита, актер Денис Шведов в реальной жизни женат на актрисе Российского академического молодежного театра и дочери знаменитого театрального режиссера Марка Розовского, Александре Розовской. Они поженились в 2016 году и сейчас растят сына и дочь. Шведов снимается в кино и телесериалах, играет в театре, озвучивает документальное кино и героев компьютерных игр.

Михаил Трухин

Самый несчастный из любовников Аси, мечтающий на ней жениться — владелец архитектурно-дизайнерского бюро Вадим в исполнении Михаила Трухина. Актер регулярно снимается в сериалах, в октябре на экраны вышла комедийная многосерийная лента «Фитнес», в которой он играет одну из главных ролей. Вот уже более десяти лет Трухин живет в браке с супругой Анной Нестерцовой, с которой растит 10-летнюю дочь Соню. Также у него есть двое детей от первого брака с актрисой Любовью Ельцовой.

Вячеслав Чепуренко

Вячеслав Чепуренко сыграл дерзкого малолетнего любовника Аси, представителя «золотой» молодежи, студента Славу. После выхода «Измен» на экраны Чепуренко стали регулярно приглашать сниматься в различные сериалы. Также Вячеслав продолжает играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. В прошлом году, в день своего тридцатилетия актер женился на своей девушке, лингвисте Виктории Ильиной, с которой познакомился в метро и прожил в гражданском браке шесть лет.

Надежда Борисова

Загадочная и бесстрашная девушка-водитель по имени Ольга, актриса Надежда Борисова играет в МХТ им. А.П.Чехова и снимается в телесериалах. Борисова была замужем за актером Борисом Мироновым, от которого у нее подрастает дочь. После развода актриса не придает большого значения штампу в паспорте, а вот к венчанию относятся серьезно. После восьми лет гражданского брака Ольга обвенчалась со своим нынешним возлюбленным, актером Алексеем Кравченко.

Евгений Стычкин

Сыгравший в «Изменах» самовлюбленного бизнесмена Юру Евгений Стычкин играет в различных театрах и очень много снимается в кино и сериалах. Стычкин женат на актрисе Ольги Сутуловой, с которой познакомился десять лет назад на съемках фильма «Контракт на любовь». У актера есть трое детей от первой супруги, пианистки Екатерины Сканави, а также дочь Соня от однокурсницы Юлии Жемчуговой, с которой он учился во ВГИКе.

Ольга Хохлова

Экранная теща Евгения Стычкина, властная и расчетливая женщина Галина Сергеевна, Ольга Хохлова играет в театре, снимается в кино и сериалах. В ноября на сцене ЦДХ состоялась премьера спектакля «Одинокая насмешница», в котором она играет легендарную Фаину Раневскую. В отличие от Раневской, у которой с мужчинами отношения складывались непросто, Хохлова в личной жизни себя считает счастливой женщиной. Вот уже более четверти века актриса замужем за бывшим моряком, бизнесменом Владиславом Шикаловым, от которого родила двоих дочерей.

Александр Клюквин

Александр Клюквин сыграл в сериале беспринципного, готового на все ради собственной выгоды, изменяющего своей супруге с молодой любовницей бизнесмена Олега Ивановича. Актера по-прежнему можно увидеть на сцене Малого театра, одну из руководящих должностей в котором занимает его жена Тамара Николаевна Клюквина. Он не только играет в театре и снимается в кино, но и регулярно озвучивает различных персонажей мультфильмов и является актером дубляжа, на счету которого десятки картин. К примеру, именно голосом Клюквина в русском прокате говорит Роберт де Ниро.

Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко сыграла в «Изменах» небольшую роль молодой любовницы женатого бизнесмена Олега Ивановича. Параллельно с этим проектом актриса снималась в похожей роли в сериале «Сладкая жизнь», сделавшим ее известной актрисой. Сейчас Лукерья появляется на светских мероприятих и в глянцевых журналах, снимается в кино и сериалах. Ильшенко встречается с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым, с которым она вместе уже восемь лет.

Павел Майков

Сыгравший нелепого врача, влюбленного в героиню Глафиры Тархановой, Павел Майков женат на Марии Саффо — бывшей жене своего друга, актера Михаила Горевого и подруге его первой супруги, актрисы Екатерины Масловской. Сейчас он снимается в сериале «Икра», в котором у него главная роль. Осенью на экраны вышел получивший много положительных отзывов кинокритиков фильм «Человек, который удивил всех» с Майковым в одной из ролей.

Фото: eastnews, starface, instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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