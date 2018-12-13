Как изменились и чем теперь занимаются Лядова, Тарханова и другие актеры сериала «Измены»

Елана Лядова после фильмов Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан» , в которых она сыграла главные роли и за которые получили престижные кинонаграды, закрепила свой успех очень яркой и запоминающейся ролью дизайнера Аси в «Изменах» — дерзкой девушки с мужем и тремя любовниками. За эту работу она получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль» и стала одной из самых и успешных российских актрис. В 2015 году актриса вышла замуж за партнера по фильму «Левиафан» Владимира Вдовиченкова. На март следующего года запланирован выход картины Ольги Городецкой «Тварь», в котором Лядова и Вдовиченков сыграли главные роли.

Глафира Тарханова