Как изменились и чем теперь занимаются Лядова, Тарханова и другие актеры сериала «Измены»

Елена Лядова
Елана Лядова после фильмов Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан» , в которых она сыграла главные роли и за которые получили престижные кинонаграды, закрепила свой успех очень яркой и запоминающейся ролью дизайнера Аси в «Изменах» — дерзкой девушки с мужем и тремя любовниками. За эту работу она получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль» и стала одной из самых и успешных российских актрис. В 2015 году актриса вышла замуж за партнера по фильму «Левиафан» Владимира Вдовиченкова. На март следующего года запланирован выход картины Ольги Городецкой «Тварь», в котором Лядова и Вдовиченков сыграли главные роли.
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова, в отличие от Елены Лядовой, до «Измен» не была широко известной актрисой. В сериале она сыграла подругу детства главной героини, избалованную и глуповатую жену богатого бизнесмена Дашу. По сценарию, ее героиня отчаянно и безрезультатно пытается забеременеть, сама же Глафира — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет прошлой осенью. Тарханова замужем за актером Малого театра Алексем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Глафира Тарханова продолжает играть в театре «Сатирикон» и сниматься в телесериалах.
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро сыграл в «Изменах» мужа главной героини Аси, которому она изменяет с тремя любовниками. Кяро играет в театре и снимается в многочисленных сериалах. Последняя на сегодняшний день его работа — одна из главных ролей в сериале «Лучше, чем люди», в котором он сыграл с популярной актрисой Паулиной Андреевой. Кяро был женат на актрисе Анастасии Медведевой, сейчас он живет в гражданском браке с девушкой по имени Юлия Дузь, бывшим директором по рекламе Русского театра Эстонии.
Денис Шведов
Харизматичный и брутальный любовник Аси, капитан полиции Никита, актер Денис Шведов в реальной жизни женат на актрисе Российского академического молодежного театра и дочери знаменитого театрального режиссера Марка Розовского, Александре Розовской. Они поженились в 2016 году и сейчас растят сына и дочь. Шведов снимается в кино и телесериалах, играет в театре, озвучивает документальное кино и героев компьютерных игр.
Михаил Трухин
Самый несчастный из любовников Аси, мечтающий на ней жениться — владелец архитектурно-дизайнерского бюро Вадим в исполнении Михаила Трухина. Актер регулярно снимается в сериалах, в октябре на экраны вышла комедийная многосерийная лента «Фитнес», в которой он играет одну из главных ролей. Вот уже более десяти лет Трухин живет в браке с супругой Анной Нестерцовой, с которой растит 10-летнюю дочь Соню. Также у него есть двое детей от первого брака с актрисой Любовью Ельцовой.
Вячеслав Чепуренко
Вячеслав Чепуренко сыграл дерзкого малолетнего любовника Аси, представителя «золотой» молодежи, студента Славу. После выхода «Измен» на экраны Чепуренко стали регулярно приглашать сниматься в различные сериалы. Также Вячеслав продолжает играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. В прошлом году, в день своего тридцатилетия актер женился на своей девушке, лингвисте Виктории Ильиной, с которой познакомился в метро и прожил в гражданском браке шесть лет.
Надежда Борисова
Загадочная и бесстрашная девушка-водитель по имени Ольга, актриса Надежда Борисова играет в МХТ им. А.П.Чехова и снимается в телесериалах. Борисова была замужем за актером Борисом Мироновым, от которого у нее подрастает дочь. После развода актриса не придает большого значения штампу в паспорте, а вот к венчанию относятся серьезно. После восьми лет гражданского брака Ольга обвенчалась со своим нынешним возлюбленным, актером Алексеем Кравченко.
Евгений Стычкин
Сыгравший в «Изменах» самовлюбленного бизнесмена Юру Евгений Стычкин играет в различных театрах и очень много снимается в кино и сериалах. Стычкин женат на актрисе Ольги Сутуловой, с которой познакомился десять лет назад на съемках фильма «Контракт на любовь». У актера есть трое детей от первой супруги, пианистки Екатерины Сканави, а также дочь Соня от однокурсницы Юлии Жемчуговой, с которой он учился во ВГИКе.
Ольга Хохлова
Экранная теща Евгения Стычкина, властная и расчетливая женщина Галина Сергеевна, Ольга Хохлова играет в театре, снимается в кино и сериалах. В ноября на сцене ЦДХ состоялась премьера спектакля «Одинокая насмешница», в котором она играет легендарную Фаину Раневскую. В отличие от Раневской, у которой с мужчинами отношения складывались непросто, Хохлова в личной жизни себя считает счастливой женщиной. Вот уже более четверти века актриса замужем за бывшим моряком, бизнесменом Владиславом Шикаловым, от которого родила двоих дочерей.
Александр Клюквин
Александр Клюквин сыграл в сериале беспринципного, готового на все ради собственной выгоды, изменяющего своей супруге с молодой любовницей бизнесмена Олега Ивановича. Актера по-прежнему можно увидеть на сцене Малого театра, одну из руководящих должностей в котором занимает его жена Тамара Николаевна Клюквина. Он не только играет в театре и снимается в кино, но и регулярно озвучивает различных персонажей мультфильмов и является актером дубляжа, на счету которого десятки картин. К примеру, именно голосом Клюквина в русском прокате говорит Роберт де Ниро.
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко сыграла в «Изменах» небольшую роль молодой любовницы женатого бизнесмена Олега Ивановича. Параллельно с этим проектом актриса снималась в похожей роли в сериале «Сладкая жизнь», сделавшим ее известной актрисой. Сейчас Лукерья появляется на светских мероприятих и в глянцевых журналах, снимается в кино и сериалах. Ильшенко встречается с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым, с которым она вместе уже восемь лет.
Павел Майков
Сыгравший нелепого врача, влюбленного в героиню Глафиры Тархановой, Павел Майков женат на Марии Саффо — бывшей жене своего друга, актера Михаила Горевого и подруге его первой супруги, актрисы Екатерины Масловской. Сейчас он снимается в сериале «Икра», в котором у него главная роль. Осенью на экраны вышел получивший много положительных отзывов кинокритиков фильм «Человек, который удивил всех» с Майковым в одной из ролей.
Фото: eastnews, starface, instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба