Юлия Началова откровенно рассказала о разводе с Евгением Алдониным

Певица Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин были женаты пять лет. Поклонники пары были удивлены, узнав в 2011 году об их разводе. Спустя семь лет после разрыва с супругом Юлия стала гостьей программы «Судьба человека», в которой откровенно рассказала о причинах развода со спортсменом. «Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере (родилась в 2006 году — прим.ред.). Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — призналась Началова.
При этом певица отметила, что абсолютно искренне любила Евгения. Брак с Алдониным стал для Началовой вторым, ее первым мужем был музыкант Дмитрий Ланской. Ради Ланского Юлия очень сильно похудела и чуть не стала бесплодной: «Я весила 42 килограмма. Тогда мне казалось, что выгляжу нормально, но это был настоящий кошмар. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду. Я пришла к врачу, а он мне сказал, что о детях можно забыть. Это был страшный удар, ведь я всегда мечтала о малыше. Именно поэтому я твердо решила, что займусь здоровьем, и начался долгий период восстановления. А с Димой после всего это я рассталась. Просто сменила замки и все. Сейчас мы не общаемся».
На сегодняшний день певица счастлива в новых отношениях, однако имени возлюбленного предпочитает не называть.
Фото: Anton Belitsky/Globallookpress, instagram