Юлия Началова откровенно рассказала о разводе с Евгением Алдониным

При этом певица отметила, что абсолютно искренне любила Евгения. Брак с Алдониным стал для Началовой вторым, ее первым мужем был музыкант Дмитрий Ланской. Ради Ланского Юлия очень сильно похудела и чуть не стала бесплодной: «Я весила 42 килограмма. Тогда мне казалось, что выгляжу нормально, но это был настоящий кошмар. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду. Я пришла к врачу, а он мне сказал, что о детях можно забыть. Это был страшный удар, ведь я всегда мечтала о малыше. Именно поэтому я твердо решила, что займусь здоровьем, и начался долгий период восстановления. А с Димой после всего это я рассталась. Просто сменила замки и все. Сейчас мы не общаемся».

На сегодняшний день певица счастлива в новых отношениях, однако имени возлюбленного предпочитает не называть.