Звезда «Джокера» Хоакин Феникс и «самая скрытная актриса» Руни Мара впервые станут родителями?

Руни Мару называют самой скрытной актрисой Голливуда — у нее нет соцсетей, она всячески оберегает личную жизнь от окружающих. Однако представителям иностранных СМИ все-таки стало известно: она беременна!

Согласно источникам таблоида Page Six, ребенок появится на свет в конце лета: на днях Руни была замечена в просторной одежде, прикрывающей увеличившийся живот — такой, какой бывает у беременных женщин на шестом месяце.

Информация пока не подтверждена. Будущий отец, 45-летний актер Хоакин Феникс, который в отличие от своей избранницы, ведет соцсети, никак не отреагировал на сообщения в Сети. Представители звезд отказываются комментировать детали их личной жизни.

На данный момент пара соблюдает режим самоизоляции в Лос-Анджелесе.