Кольцо на безымянном пальце: Руни Мара и Хоакин Феникс женятся?

Мировые СМИ сообщают о скорой свадьбе актеров 34-летней Руни Мары и 44-летнего Хоакина Феникса. Парочка встречается с 2016 года. Роман они скрывали долгое время, а признались в нем лишь год спустя, когда вместе приехали на Каннский кинофестиваль.
Еще буквально неделю назад кольца у Руни не было, а недавно оно появилось на безымянном пальце актрисы, сообщает издание «ОК!». И поклонники замерли в ожидании – когда их кумиры объявят о помолвке. Но вполне реально, что и свадьбу они будут держать в тайне так же, как и начало своего романа.
Руни Мара прославилась ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона», за которую ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Она также сыграла в известных фильмах «Она» - со своим любимым Хоакином Фениксом, «Социальная сеть», «Лев» и других. На счету Феникса около сотни фильмов, самые известные из которых – «Гладиатор», «Отель "Руанда"», «Переступить черту». Он обладатель престижных кинопремий «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и других.
До Хоакина Руни встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом. Феникс всегда старался держать личную жизнь в тайне, но известно, что у него были романы с актрисами Лив Тайлер и Анной Пакуин, диджеем Элли Тайлз.
Напомним, на днях старшая сестра Руни Мары – 36-летняя Кейт Мара – сообщила, что впервые стала матерью и показала фото с новорожденной дочерью.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Picture Alliance
Видео: youtube.com/ Cinéma CANAL+
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