Кольцо на безымянном пальце: Руни Мара и Хоакин Феникс женятся?

Еще буквально неделю назад кольца у Руни не было, а недавно оно появилось на безымянном пальце актрисы, сообщает издание «ОК!». И поклонники замерли в ожидании – когда их кумиры объявят о помолвке. Но вполне реально, что и свадьбу они будут держать в тайне так же, как и начало своего романа.

Руни Мара прославилась ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона», за которую ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Она также сыграла в известных фильмах «Она» - со своим любимым Хоакином Фениксом, «Социальная сеть», «Лев» и других. На счету Феникса около сотни фильмов, самые известные из которых – «Гладиатор», «Отель "Руанда"», «Переступить черту». Он обладатель престижных кинопремий «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и других.