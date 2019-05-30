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Кольцо на безымянном пальце: Руни Мара и Хоакин Феникс женятся?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Руни и Хоакин

Фото: Picture Alliance
На руке актрисы заметили новое украшение с большим бриллиантом.

Мировые СМИ сообщают о скорой свадьбе актеров 34-летней Руни Мары и 44-летнего Хоакина Феникса. Парочка встречается с 2016 года. Роман они скрывали долгое время, а признались в нем лишь год спустя, когда вместе приехали на Каннский кинофестиваль.

Отрывок из фильма «Она»

Еще буквально неделю назад кольца у Руни не было, а недавно оно появилось на безымянном пальце актрисы, сообщает издание «ОК!». И поклонники замерли в ожидании – когда их кумиры объявят о помолвке. Но вполне реально, что и свадьбу они будут держать в тайне так же, как и начало своего романа.

Руни Мара прославилась ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона», за которую ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Она также сыграла в известных фильмах «Она» - со своим любимым Хоакином Фениксом, «Социальная сеть», «Лев» и других. На счету Феникса около сотни фильмов, самые известные из которых – «Гладиатор», «Отель "Руанда"», «Переступить черту». Он обладатель престижных кинопремий «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и других.

Хоакин Феникс в Каннах, 2017 год

До Хоакина Руни встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом. Феникс всегда старался держать личную жизнь в тайне, но известно, что у него были романы с актрисами Лив Тайлер и Анной Пакуин, диджеем Элли Тайлз.

Напомним, на днях старшая сестра Руни Мары – 36-летняя Кейт Мара – сообщила, что впервые стала матерью и показала фото с новорожденной дочерью.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Picture Alliance

Видео: youtube.com/ Cinéma CANAL+

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