Это официально: королева Елизавета II высказалась о решении принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Заявление, которое сделали принц Гарри и Меган Маркл несколько дней назад, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. В Сети тут же поползли слухи о том, что королева Елизавета II восприняла все в штыки и была в ярости.

В понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялось совещание королевской семьи по поводу решения пары отойти от дел и заняться благотворительностью. Елизавета II сообщила, что несмотря на то, что это далось ей непросто, она полностью поддерживает принятое супругами решение. Она договорилась с Гарри и Меган о своеобразном компромиссе — в течение некоторого времени пара будет жить в Канаде и в Великобритании.

«Сегодня моя семья провела очень конструктивную дискуссию по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я полностью поддерживаем решение Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Несмотря на то, что все мы предпочли бы, чтобы они остались полноценно трудящимися членами Королевской Семьи, мы уважаем и понимаем их желание прожить более независимую жизнь, оставаясь важной частью моей семьи», — гласит официальное сообщение, в котором в обход традиций Ее Величество назвала пару по именам.