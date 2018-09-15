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Это официально: Ксения Собчак беременна во второй раз

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Представитель Ксении Собчак подтвердил факт ее беременности.

Слухи о том, что 36-летняя журналистка и политик Ксения Собчак ждет второго ребенка, ходят давно. И если раньше все видели округлившийся живот в лишних килограммах, набранных во время предвыборной камрании (после того, как звезда похудела на спор с Оксаной Лаврентьевой, он исчез), то теперь всех смущал излишне цветущий вид супруги Максима Виторгана. Сегодня представитель Ксении сообщил: она беременна во второй раз.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — прокомментировал Кирилл Суханов каналу SUPER.

За меняющими формами Собчак можно будет наблюдать в эфире телеканала «Муз-ТВ» на шоу «Собчак слезам не верит», где Ксения будет выбирать себе помощника.

Первому сыну звезды Платону в ноябре исполнится два года.

Фото: instagram

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