Это официально: Ксения Собчак беременна во второй раз

Слухи о том, что 36-летняя журналистка и политик Ксения Собчак ждет второго ребенка, ходят давно. И если раньше все видели округлившийся живот в лишних килограммах, набранных во время предвыборной камрании (после того, как звезда похудела на спор с Оксаной Лаврентьевой, он исчез), то теперь всех смущал излишне цветущий вид супруги Максима Виторгана. Сегодня представитель Ксении сообщил: она беременна во второй раз.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — прокомментировал Кирилл Суханов каналу SUPER.