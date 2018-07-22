«Беременная» Ксения Собчак показала, как худеет

Фигура Ксении Собчак — едва ли не самая популярная тема для обсуждения в Instagram медиадивы. Стоит телеведущей появиться в свободном платье, как сразу ей приписывают беременность. 35-летняя Ксения, предпочитающая не комментировать сплетни, сегодня поделилась видео со своей тренировки в спортзале. «Шоу «дрессированный тюленчик»:) ! Все -таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно😉 А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь-обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее-не завтракайте вообще (а я и не люблю) , лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я -спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:))))», — разоткровенничалась с подписчиками Собчак.