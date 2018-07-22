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«Беременная» Ксения Собчак показала, как худеет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Телеведущая рассказала подписчикам об основных принципах своего питания.

Фигура Ксении Собчак — едва ли не самая популярная тема для обсуждения в Instagram медиадивы. Стоит телеведущей появиться в свободном платье, как сразу ей приписывают беременность. 35-летняя Ксения, предпочитающая не комментировать сплетни, сегодня поделилась видео со своей тренировки в спортзале. «Шоу «дрессированный тюленчик»:) ! Все -таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно😉 А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь-обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее-не завтракайте вообще (а я и не люблю) , лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я -спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:))))», — разоткровенничалась с подписчиками Собчак.

Фолловеры отметили, что Ксения стала намного лучше выглядеть: «Хорошенькая такая, нравится Ксения», «Результат на лицо-Вы очень похудели», «Отлично выглядите», «Ксюша , очень похудела 👍 а то думали многие и я в том числе что беременна 😂», «Ксения, на последних фотках виден хороший результат», «Кстати очень заметно стройная реально прям . Отлично».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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