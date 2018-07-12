Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке

Не так давно в Сети появились слухи о второй беременности политика, медиадивы и телеведущей Ксении Собчак. Впрочем, сама знаменитость, а также ее мама Людмила Нарусова опровергли эту информацию, но многих интернет-пользователей не убедили.

А на днях муж Ксении Максим Виторган выложил в свой Instagram видео, в котором молодая мама предстала в одной ночнушке, причем очень скромной и в ретро-стиле. Собчак активно жестикулировала, расхаживая по комнате и рассуждая о футболе, и время от времени, по мнению фолловеров Виторгана, невольно показывала округлившийся живот.