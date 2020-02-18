В семье королевы Великобритании очередное потрясение. После отъезда за границу принца Гарри с семьей и развода старшего внука Елизаветы II о своем расставании с супругой объявил племянник королевы — граф Дэвид Армстронг-Джонс. С супругой Сереной он прожил в браке 26 лет. Сын родной сестры королевы, принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс — известный в Британии дизайнер, предприниматель и владелец мебельной компании Linley's.«Граф и графиня Сноудон разводятся, оставаясь в дружеских отношениях, — приводит цитату официального заявления издание Daily Mail. — Они обоюдно решили, что их брак подошел к концу. Они просят прессу и общество уважать их личную жизнь». Дэвид и Серена Армстронг-Джонс поженились в 1993 году, у них двое детей: 20-летний Чарльз и 17-летняя Маргарет. Граф является 21-м в очереди на британский престол.Напомним, в середине февраля Елизавете II сообщили о том, что с супругой Отем разводится ее старший внук Питер Филлипс. Королева болезненно восприняла эту новость, так как жена Питера ей очень нравилась.Еще ранее «сюрприз» королевской семье преподнес принц Гарри с женой Меган Маркл. Они отказались от королевских полномочий и привилегий и переехали жить в Канаду. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Getty Images, East NewsВидео: The Royal Family ChannelПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!