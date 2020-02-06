«Он заложник»: известный астролог назвала Меган Маркл причиной бед и перемен в жизни принца Гарри
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Фото: Instagram
Астролог Василиса Володина опубликовала в социальной сети пост, в котором объяснила подписчикам, что все перемены — не в лучшую сторону — в жизни принца Гарри были логичны и объяснимы. Так Василиса отметила, что внуком Елизаветы II движут эмоции, а он является «заложником» против своей воли, за которого все решают.
«Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее… Одним принцем в мире только что стало меньше. Но пост не об этом, а о моем прогнозе "Волны судьбы".
Пришла очередь разбора Нептуна, который, пройдясь по Марсу в гороскопе Гарри Виндзора, заставил принца отказаться от королевских полномочий», — начала рассказ Василиса Володина. Она обратила внимание, что январь 2020 года подвел итоги всех душевных переживаний, которые случались в мае, октябре и ноябре 2019 года. Полное прозрение ждет в феврале, отметила психолог, намекая на Гарри.
«Гарри родился 15 сентября 84 года. Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна.
Гарри попал в его лапы еще в мае 2019 года, когда родился Арчи. Родители сразу "записали" ребенка без титула — это была первая ошибка. Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а "бабуля" ни капли не смягчилась к избраннице внука.
Дальше, в октябре и ноябре прошлого года, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как "достали" журналисты и как они страдают от придворных правил, "джинсы не носи, устрицы не ешь…". Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы — вторая ошибка», — продолжает астролог.
Василиса Володина назвала отказ Гарри и Меган от королевских привилегий «эпикфейлом». «Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, "выторговать" больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло», — завершила рассказ Володина, прямо обвинив Меган в неудачах принца Гарри.
Напомним, что Гарри и Меган устали от общественного прессинга и решили жить самостоятельно, отказавшись от королевских привилегий. Елизавета II лишила внука статуса принца, оставив ему лишь звание герцога Сассекского. Также Меган и Гарри должны будут вернуть в королевскую казну деньги, потраченные на свадьбу и ремонт своего поместья.
После разрыва с семьей, который дарил по британской монархии и стал полной неожиданностью для Елизаветы II и ее окружения, Меган, Гарри и Арчи улетели в Канаду, где начали независимую жизнь.
Поклонники супругов следят за их судьбой: одни поддерживают и искренне жалеют, другие осуждают, обвиняя в том, что Гарри перешагнул через устои, третьи смотрят со стороны и ждут продолжения развития событий.
Как долго герцог и герцогиня Сассекские проживут в Канаде, пока неизвестно. Но уже многие знаменитости предложили им свою помощь в переезде в США. Так, певица Мадонна обратилась к Гарри и Меган с приглашением жить в ее квартире на Манхэттене.
Все об истории «побега» Гарри и Меган читайте по ссылке.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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