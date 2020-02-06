«Он заложник»: известный астролог назвала Меган Маркл причиной бед и перемен в жизни принца Гарри

«Гарри родился 15 сентября 84 года. Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна.

Гарри попал в его лапы еще в мае 2019 года, когда родился Арчи. Родители сразу "записали" ребенка без титула — это была первая ошибка. Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а "бабуля" ни капли не смягчилась к избраннице внука.

Дальше, в октябре и ноябре прошлого года, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как "достали" журналисты и как они страдают от придворных правил, "джинсы не носи, устрицы не ешь…". Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы — вторая ошибка», — продолжает астролог.

Василиса Володина назвала отказ Гарри и Меган от королевских привилегий «эпикфейлом». «Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, "выторговать" больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло», — завершила рассказ Володина, прямо обвинив Меган в неудачах принца Гарри.