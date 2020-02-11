Жена старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака

«Питер думал, что у него счастливый брак и семья с двумя дочерьми. Теперь он находится в шоке», — сообщает издание The Sun.

Предположительно на решение Отем Келли развестись с внуком королевы повлиял так называемый «Мегзит» — решение принца Гарри (кузена Филиппа) и Меган Маркл сложить королевские полномочия и отказаться от всех привилегий членов монаршей семьи. В окружении Питера Филлипса и Отем Келли говорят, что она также намерена уехать в родную Канаду, как это сделали Гарри и Меган. Дочери пары — 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла останутся с матерью (у девочек двойное гражданство).