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Жена старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака

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Отем стала инициатором развода с Питером

Фото: Getty Images

Желание супруги разорвать отношения стало для Питера Филлипса полной неожиданностью, сообщают источники в окружении пары.

42-летний внук королевы Елизаветы II разводится с женой — канадкой Отем Келли. Решение супругов расстаться, причем по инициативе Отем, стало для самого Питера и его семьи неожиданностью.

Свадьба Питера и Отем

«Питер думал, что у него счастливый брак и семья с двумя дочерьми. Теперь он находится в шоке», — сообщает издание The Sun.

Предположительно на решение Отем Келли развестись с внуком королевы повлиял так называемый «Мегзит» — решение принца Гарри (кузена Филиппа) и Меган Маркл сложить королевские полномочия и отказаться от всех привилегий членов монаршей семьи. В окружении Питера Филлипса и Отем Келли говорят, что она также намерена уехать в родную Канаду, как это сделали Гарри и Меган. Дочери пары — 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла останутся с матерью (у девочек двойное гражданство).

Питер Филлипс и Отем Келли с дочками

Фото: Getty Images

Жена старшего внука очень нравилась Елизавете II, и королева опечалена новостью об их разводе.

Питер и Отем познакомились в 2003 году на Гран-при «Формулы-1» в Монреале. О решении пожениться они объявили в июле 2007 года, а под венец пошли в мае 2008-го. Свадьба Питера Филлипса и Отем Келли состоялась в Виндзорском замке.

Питер Филлипс — старший внук Елизаветы II и единственный сын ее старшей дочери Анны. У Питера есть три сестры: Зара, Фелисити и Стефани. На момент своего рождения в ноябре 1977 года он был пятым в очереди на британский престол (сейчас пятнадцатый).

Фото: Getty Images

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