Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук выйдет замуж за иностранца
26-летняя Катя Кищук похвасталась необычным помолвочным кольцом, которое ей преподнес британский рэпер Slowthai.
Экс-участница группы Serebro Катя Кищук выходит замуж. Жених — 26-летний британец Тайрон Кеймон Фрэмптон, выступающий под рэперским псевдонимом Slowthai.
«Я плачу», — написала новоиспеченная невеста под фотографией необычного помолвочного кольца, которое она показала в Instagram-сториз.
Фото: Instagram Кати Кищук
Фото и видео: Instagram
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