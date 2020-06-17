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Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук выйдет замуж за иностранца

26-летняя Катя Кищук похвасталась необычным помолвочным кольцом, которое ей преподнес британский рэпер Slowthai.

Экс-участница группы Serebro Катя Кищук выходит замуж. Жених — 26-летний британец Тайрон Кеймон Фрэмптон, выступающий под рэперским псевдонимом Slowthai.

«Я плачу», — написала новоиспеченная невеста под фотографией необычного помолвочного кольца, которое она показала в Instagram-сториз.

Фото: Instagram Кати Кищук

Фото и видео: Instagram

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