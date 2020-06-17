Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук выйдет замуж за иностранца

Экс-участница группы Serebro Катя Кищук выходит замуж. Жених — 26-летний британец Тайрон Кеймон Фрэмптон, выступающий под рэперским псевдонимом Slowthai.

«Я плачу», — написала новоиспеченная невеста под фотографией необычного помолвочного кольца, которое она показала в Instagram-сториз.