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Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук вышла замуж за иностранца в Париже

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я выбрал вместо рекламы.
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Томми Кэш и Катя Кищук

Фото: Instagram Томми Кэша
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25-летняя Катя Кищук и 27-летний Томми Кэш рассказали о свадьбе.

Неожиданно для всех певица Катя Кищук, известная как экс-солистка группы SEREBRO, вышла замуж. Ее избранником стал 27-летний эстонский рэпер Томми Кэш, в миру — Томас Таммеметс. О важном событии влюбленные рассказали в своих блогах и похвастались свадебной фотосессией в Париже.

На фото молодой мужчина одет в классический костюм-двойку в полоску, а его невеста возлежит в его объятиях в экстравагантном «взбитом» платье молочно-белого цвета.

«Она сказала "да"», — написал Томми.

«Я согласна», — подтвердила Катя.

Не так давно Катя Кищук ушла из продюсерского центра Максима Фадеева. Возможно именно желание устроить личную жизнь стало причиной столько дерзкого решения?

Поздравляем пару!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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