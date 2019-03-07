Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук вышла замуж за иностранца в Париже

Неожиданно для всех певица Катя Кищук, известная как экс-солистка группы SEREBRO, вышла замуж. Ее избранником стал 27-летний эстонский рэпер Томми Кэш, в миру — Томас Таммеметс. О важном событии влюбленные рассказали в своих блогах и похвастались свадебной фотосессией в Париже.

На фото молодой мужчина одет в классический костюм-двойку в полоску, а его невеста возлежит в его объятиях в экстравагантном «взбитом» платье молочно-белого цвета.

«Она сказала "да"», — написал Томми.

«Я согласна», — подтвердила Катя.