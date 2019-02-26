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Максим Фадеев разорвал контракт с экс-солисткой Serebro Катей Кищук и отобрал у нее миллионный Instagram

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я выбрал вместо рекламы.
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Катя Кищук

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В российских СМИ появилась информация, что Максим Фадеев уволил Катю Кищук из своего продюсерского центра.

Сразу после распада прежнего состава группы Serebro ее продюсер Макс Фадеев заявил: «Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого». Однако на днях стало известно, что бывшая солистка коллектива Катя Кищук все же покидает продюсерский центр Фадеева — скорее всего, она была уволена вопреки обещаниям Максима.

Более того, Катя лишилась своей странички в Instagram, где за время ее пребывания в группе собралось более миллиона подписчиков. «Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился, и я больше не являюсь ее участницей. Я больше не являюсь артистом MALFA. <...> Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их объединенный профиль. И тут следите за всеми новостями о них», — лаконично высказалась Кищук.

Напомним, новыми солистками Serebro стали Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова. Девушки уже успели дать несколько концертов, но поклонники пока не в восторге от их вокальных данных и артистизма.

Все о группе Serebro читайте здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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