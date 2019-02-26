Максим Фадеев разорвал контракт с экс-солисткой Serebro Катей Кищук и отобрал у нее миллионный Instagram

Сразу после распада прежнего состава группы Serebro ее продюсер Макс Фадеев заявил: «Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого». Однако на днях стало известно, что бывшая солистка коллектива Катя Кищук все же покидает продюсерский центр Фадеева — скорее всего, она была уволена вопреки обещаниям Максима.

Более того, Катя лишилась своей странички в Instagram, где за время ее пребывания в группе собралось более миллиона подписчиков. «Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился, и я больше не являюсь ее участницей. Я больше не являюсь артистом MALFA. <...> Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их объединенный профиль. И тут следите за всеми новостями о них», — лаконично высказалась Кищук.