Экс-девушку Ди Каприо приговорили к исправительным работам, а ее мать — к тюремному заключению

Бар Рафаэли сама признала себя виновной в том, что намеренно искажала сведения в налоговой декларации, живя за рубежом, чтобы не платить израильских налогов, сообщает BBC. В итоге суд в Тель-Авиве постановил, что модель должна выплатить все недоплаченные налоги и штраф в размере 730 тысяч долларов. Кроме того, Рафаэли приговорили к девяти месяцам исправительных работ.

Гораздо суровее оказалось наказание для матери знаменитости: выступавшая агентом своей дочери Ципи Рафаэли была приговорена к 16 месяцам тюрьмы. И ей также выписан штраф на 730 тысяч долларов и обязали выплатить недоплаченный налог. Отметим, что расследование этого дела началось еще в 2015 году, и только сейчас обе женщины признали себя виновными.