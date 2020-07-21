Экс-девушку Ди Каприо приговорили к исправительным работам, а ее мать — к тюремному заключению
Фото: Instagram Бар Рафаэли
Бар Рафаэли сама признала себя виновной в том, что намеренно искажала сведения в налоговой декларации, живя за рубежом, чтобы не платить израильских налогов, сообщает BBC. В итоге суд в Тель-Авиве постановил, что модель должна выплатить все недоплаченные налоги и штраф в размере 730 тысяч долларов. Кроме того, Рафаэли приговорили к девяти месяцам исправительных работ.
Гораздо суровее оказалось наказание для матери знаменитости: выступавшая агентом своей дочери Ципи Рафаэли была приговорена к 16 месяцам тюрьмы. И ей также выписан штраф на 730 тысяч долларов и обязали выплатить недоплаченный налог. Отметим, что расследование этого дела началось еще в 2015 году, и только сейчас обе женщины признали себя виновными.
Напомним что в начале года Бар Рафаэли стала мамой в третий раз. У модели и ее супруга, бизнесмена Ади Эзры родился сын Дэвид. Рафаэли вышла замуж за Эзру в 2015 году, через три года после начала их романа. Брак стал для модели вторым. В семье также растут две дочери: 3-летняя Лив и 2-летняя Эль.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!