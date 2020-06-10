Тюремный срок и общественные работы: экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо и ее мама ответят за неуплату налогов

Бар Рафаэли и ее мама Ципи Рафаэли понесут строгое наказание за неуплату налогов. Неосторожность, которую допустила теперь уже многодетная модель во время отношений с Леонардо ДиКаприо, обойдется ей в девять месяцев общественных работ, а ее маме — в 16 месяцев тюремного заключения. Такое решение вынес суд, и женщинам ничего не оставалось кроме того как подписать соглашение.

В ходе судебного разбирательства, которое длилось 17 месяцев, гражданке Израиля Бар Рафаэли не удалось доказать, что она и гражданин США Леонардо ДиКаприо были семьей — пусть даже гражданской. С 2009 по 2012 годы модель провела в Израиле больше времени, чем требовалось, и должна была уплатить налог с со своих доходов в несколько миллионов долларов.

Помимо наказания, суд обязал Бар и ее маму Ципи уплатить налоги в размере 2,3 миллиона долларов, а также штраф в общей сумме в почти 1,5 миллиона долларов.

Модель пока никак не прокомментировала случившееся.