34-летняя модель Бар Рафаэли родила сына

О том, что она станет мамой в третий раз, Бар Рафаэли сообщила в июне 2019 года. Тогда она опубликовала в Instagram видео, в котором светилась от счастья. Интересно, что радостную новость она сообщила не с супругом, а с лучшим другом.

Бар Рафаэли вышла замуж за Ади Эзру в 2015 году, через три года после начала их романа. Брак стал для модели вторым. В семье Рафаэли уже растут две дочери: 3-летняя Лив и 2-летняя Эль.