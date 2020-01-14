34-летняя модель Бар Рафаэли родила сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
Самая известная модель Израиля — 34-летняя Бар Рафаэли стала мамой в третий раз. Об этом сообщило национальное издание The Jerusalem post.
У Бар и ее супруга Ади Эзры родился сын. Через издание супермодель поблагодари доктора за помощь и поддержку. «Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за то, что он сопровождал меня на протяжении всех родов, прекрасной акушерке Бинт Сэссон и всему персоналу родильного дома, где сегодня я родила в третий раз», — сказала Рафаэли.
О том, что она станет мамой в третий раз, Бар Рафаэли сообщила в июне 2019 года. Тогда она опубликовала в Instagram видео, в котором светилась от счастья. Интересно, что радостную новость она сообщила не с супругом, а с лучшим другом.
Бар Рафаэли вышла замуж за Ади Эзру в 2015 году, через три года после начала их романа. Брак стал для модели вторым. В семье Рафаэли уже растут две дочери: 3-летняя Лив и 2-летняя Эль.
Фото и видео: Instagram, East News
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