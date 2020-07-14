Эффектно и мило: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки необычно раскрыл пол будущего ребенка
Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека опубликовали на своих страницах в Instagram трогательное видео, в котором они стоят на лужайке. Над парой пролетает вертолет, из которого в небе появляются розовые блестки и облако пыли того же оттенка. Так будущие родители сообщили, что скоро у них появится дочь. Узнав пол ребенка, Вакки и Фонсека начинают обниматься, целоваться, а Шэрон не может сдерживать слезы счастья.
Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека сообщили о том, что впервые станут родителями, в День Матери, 11 мая. «Мы хотим поделиться с вами чем-то особенным», — написал итальянец в своем блоге. Заметно, что Вакки был очень растроган новостью о беременности своей девушки — он чуть не прослезился, снимая видео, в котором поделился радостным событием.
Напомним, что «танцующий миллионер» Джанлука Вакки обрел свое прозвище и известность благодаря зажигательным танцам со своей предыдущей возлюбленной Джорджией Габриэле, которая была младше него на 18 лет. С ней он расстался летом 2017 года.
Фото и видео: Instagram
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