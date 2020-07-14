Эффектно и мило: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки необычно раскрыл пол будущего ребенка

Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека сообщили о том, что впервые станут родителями, в День Матери, 11 мая. «Мы хотим поделиться с вами чем-то особенным», — написал итальянец в своем блоге. Заметно, что Вакки был очень растроган новостью о беременности своей девушки — он чуть не прослезился, снимая видео, в котором поделился радостным событием.

Напомним, что «танцующий миллионер» Джанлука Вакки обрел свое прозвище и известность благодаря зажигательным танцам со своей предыдущей возлюбленной Джорджией Габриэле, которая была младше него на 18 лет. С ней он расстался летом 2017 года.