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«Танцующий миллионер» и его молодая возлюбленная впервые станут родителями

52-летний бизнесмен Джанлука Вакки сообщил о скором отцовстве.

52-летний Джанлука Вакки и его 27-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека впервые станут родителями. Об этом они сообщили в День Матери.

«Мы хотим поделиться с вами чем-то особенным», — написал итальянец в своем блоге.

Заметно, что Вакки очень растроган положением своей девушки — он чуть не прослезился, снимая это видео.

Джанлука обрел свое прозвище и известность благодаря зажигательным танцам со своей предыдущей возлюбленной Джорджией Габриэле, которая была младше него на 18 лет. С ней он расстался летом 2017 года.

Фото и видео: Instagram

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