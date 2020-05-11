«Танцующий миллионер» и его молодая возлюбленная впервые станут родителями
52-летний бизнесмен Джанлука Вакки сообщил о скором отцовстве.
52-летний Джанлука Вакки и его 27-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека впервые станут родителями. Об этом они сообщили в День Матери.
«Мы хотим поделиться с вами чем-то особенным», — написал итальянец в своем блоге.
Заметно, что Вакки очень растроган положением своей девушки — он чуть не прослезился, снимая это видео.
Джанлука обрел свое прозвище и известность благодаря зажигательным танцам со своей предыдущей возлюбленной Джорджией Габриэле, которая была младше него на 18 лет. С ней он расстался летом 2017 года.
Фото и видео: Instagram
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