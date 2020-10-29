Друг подарил женщине лотерейный билет на день рождения, который принес ей миллионы

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Женщина из пригорода Сити-Лейк-Маккуори Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, имя которой не называется, призналась, что ее семья всегда участвует в розыгрышах. Родственники покупают лотерейные билеты, а потом проверяют их за раз.

Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле. Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.

Кроме того, мы писали, что житель Великобритании сорвал джекпот в размере 79 миллионов фунтов стерлингов. Организаторы лотереи Euromillions ищут счастливчика, который в течение полугода может забрать свой выигрыш.