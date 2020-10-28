Организаторы лотереи ищут счастливчика, сорвавшего джекпот в 8 млрд рублей

«Игрокам настоятельно рекомендуется проверить свои билеты онлайн через приложение, веб-сайт «Национальной лотереи» или в местном магазине, чтобы узнать, выиграли ли они сегодня большой джекпот», — уточнил старший советник лотереи Энди Картер. Кроме того, он напомнил, что если победитель не объявится, приз уйдет на благотворительность. В прошлом месяце кто-то в Шотландии потерял чуть меньшую сумму из-за того, что не смог забрать свой выигрыш в Euromillions вовремя.

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле. Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.