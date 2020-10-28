Организаторы лотереи ищут счастливчика, сорвавшего джекпот в 8 млрд рублей
Организаторы лотереи Euromillions ищут счастливчика, который в течение полугода может забрать свой выигрыш. В ином случае его пожертвуют на благотворительность. Как уточнили представители национальной лотереи, победитель угадал все пять чисел, две счастливые звезды и получил приз.
UK #EuroMillions players - check those tickets! One lucky ticket holder won last night's £79.3M jackpot 😍— EuroMillions (@UK_EuroMillions) October 28, 2020
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Номера были 13, 15, 28, 44, 32, а Lucky Stars — 3 и 12. Точная сумма выигрыша 79 315 197,70 фунтов стерлингов, что равно 7 856 218 200 рублям.
«Игрокам настоятельно рекомендуется проверить свои билеты онлайн через приложение, веб-сайт «Национальной лотереи» или в местном магазине, чтобы узнать, выиграли ли они сегодня большой джекпот», — уточнил старший советник лотереи Энди Картер. Кроме того, он напомнил, что если победитель не объявится, приз уйдет на благотворительность. В прошлом месяце кто-то в Шотландии потерял чуть меньшую сумму из-за того, что не смог забрать свой выигрыш в Euromillions вовремя.
Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле. Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.
Фото: pixabay.com
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