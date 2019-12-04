Рабочий стол, море игрушек, внушительная гардеробная: Дмитрий Шепелев показал, как живет сын Жанны Фриске
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
В эту среду, 4 декабря, в эфир вышел новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, гостем которой стал шоумен Дмитрий Шепелев. В интервью он впервые подробно рассказал о своей семейной жизни. А еще — показал, как живет его сын Платон.
Фото: Кадр из эфира
Семья шоумена живет в элитном доме в центре Москвы, где одна из квартир принадлежит Константину Эрнсту — начальнику Дмитрия. В просторном помещении, которое занимает Дмитрий Шепелев, его новая возлюбленная, ее дочь и принадлежащие семье две собачки, у Платона есть своя комната.
Море игрушек, удобный рабочий стол, большая кровать и пианино сразу бросаются в глаза любому гостю.
Фото: Кадр из эфира
Ксению Собчак увлекла гардеробная мальчика, в ней она нашла массу стильной одежды как дорогих, так и бюджетных брендов. Дмитрий Шепелев признался, что не может отказать себе в удовольствии покупать одежду для сына.
«Модник у нас я, и я е могу остановиться. Я покупаю, покупаю, покупаю. Все это надевается один-два раза часто, потом я с удовольствием дарю эти вещи кому-то. Вот у него Ralph Lauren висит, например, если это имеет значение. У него есть обувь Gucci. Мне очень нравится, когда замес дешевой и дорогй одежды. Прошлым летом я купил ему дорогие летние сандали, он вырос из них, а я говорю — носиии. Мне было очень грустно, что он быстро вырос из них», — признался звездный отец.
Фото: Кадр из эфира
Дмитрий Шепелев признался, что дизайном помещений они занимались вместе с новой избранницей: Екатерина Тулупова по профессии — архитектор и дизайнер интерьеров.
Фото и видео: instagram
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