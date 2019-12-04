Рабочий стол, море игрушек, внушительная гардеробная: Дмитрий Шепелев показал, как живет сын Жанны Фриске

Ксению Собчак увлекла гардеробная мальчика, в ней она нашла массу стильной одежды как дорогих, так и бюджетных брендов. Дмитрий Шепелев признался, что не может отказать себе в удовольствии покупать одежду для сына.

«Модник у нас я, и я е могу остановиться. Я покупаю, покупаю, покупаю. Все это надевается один-два раза часто, потом я с удовольствием дарю эти вещи кому-то. Вот у него Ralph Lauren висит, например, если это имеет значение. У него есть обувь Gucci. Мне очень нравится, когда замес дешевой и дорогй одежды. Прошлым летом я купил ему дорогие летние сандали, он вырос из них, а я говорю — носиии. Мне было очень грустно, что он быстро вырос из них», — признался звездный отец.