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Рабочий стол, море игрушек, внушительная гардеробная: Дмитрий Шепелев показал, как живет сын Жанны Фриске

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Шепелев в своей квартире

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев привел Ксению Собчак в детскую комнату Платона.

В эту среду, 4 декабря, в эфир вышел новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, гостем которой стал шоумен Дмитрий Шепелев. В интервью он впервые подробно рассказал о своей семейной жизни. А еще — показал, как живет его сын Платон.

Ксения Собчак в гостях у Дмитрия Шепелева

Фото: Кадр из эфира

Семья шоумена живет в элитном доме в центре Москвы, где одна из квартир принадлежит Константину Эрнсту — начальнику Дмитрия. В просторном помещении, которое занимает Дмитрий Шепелев, его новая возлюбленная, ее дочь и принадлежащие семье две собачки, у Платона есть своя комната.

Море игрушек, удобный рабочий стол, большая кровать и пианино сразу бросаются в глаза любому гостю.

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Дмитрий Шепелев и Ксения Собчак заходят в комнату Платона

Фото: Кадр из эфира

Ксению Собчак увлекла гардеробная мальчика, в ней она нашла массу стильной одежды как дорогих, так и бюджетных брендов. Дмитрий Шепелев признался, что не может отказать себе в удовольствии покупать одежду для сына.

«Модник у нас я, и я е могу остановиться. Я покупаю, покупаю, покупаю. Все это надевается один-два раза часто, потом я с удовольствием дарю эти вещи кому-то. Вот у него Ralph Lauren висит, например, если это имеет значение. У него есть обувь Gucci. Мне очень нравится, когда замес дешевой и дорогй одежды. Прошлым летом я купил ему дорогие летние сандали, он вырос из них, а я говорю — носиии. Мне было очень грустно, что он быстро вырос из них», — признался звездный отец.

Гардеробная Платона
Кадр из эфира
Гардеробная Платона
Кадр из эфира

Ксении Собчак понравился клетчатый пиджак Платона

Фото: Кадр из эфира

Дмитрий Шепелев признался, что дизайном помещений они занимались вместе с новой избранницей: Екатерина Тулупова по профессии — архитектор и дизайнер интерьеров.

Фото и видео: instagram

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