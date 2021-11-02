Песков прокомментировал слухи о возможном продлении нерабочих дней в России

Дмитрий Песков прокомментировал вопрос, который сейчас интересует всех, — будут ли продлены нерабочие дни в России. По этому поводу ходит много слухов, однако представитель Кремля настоятельно советует им не верить, а ждать официального объявления.

«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».