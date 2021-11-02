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Песков прокомментировал слухи о возможном продлении нерабочих дней в России

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о том, будут ли продлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса, после того, как в Сети появились слухи об этом. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию.
Песков прокомментировал слухи о возможном продлении нерабочих дней в России

Дмитрий Песков прокомментировал вопрос, который сейчас интересует всех, — будут ли продлены нерабочие дни в России. По этому поводу ходит много слухов, однако представитель Кремля настоятельно советует им не верить, а ждать официального объявления.

«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

На данный момент объявленный президентом Владимиром Путиным режим действует до 7 ноября.

«До 7 ноября включительно режим нерабочих дней на федеральном уровне», — добавил Песков.

Ранее в Москве нерабочие дни были введены досрочно — с 28 октября по 7 ноября, также с 8 ноября будет введено обязательное использование QR-кодов и ношение масок на мероприятиях, где присутствует более 500 человек.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — заявил глава столицы Сергей Собянин.

Фото: Global Look press