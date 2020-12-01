Девушка отказалась прощать родителей из-за проданных фамильных драгоценностей

Через несколько лет они просматривали фотографии и наткнулись на снимок молодой бабушки, на руке которой красовался тот самый браслет. Выяснилось, что украшение стоит очень дорого. Родители посчитали, что дочь не должна носить дорогое украшение, так как это небезопасно. Мать и отец забрали браслет и втайне от подростка продали его. При этом они скрывали факт продажи от дочери и сначала пообещали ей, что вернут «дорогую игрушку» в 18 лет, а потом - в 21 год.

Дождавшись 21-летия, автор поста попросила браслет у родителей. Выяснилось, что мать и отец продали его почти сразу же после того, как узнали его реальную стоимость. Так как мать пользователя является фанаткой мультфильмов, на эти средства они съездили в Disneyland. NansTreasure считает, что поездка доставила матери куда больше удовольствия, чем дочери.

«Браслет был единственным воспоминанием, связанным с бабушкой. Теперь его нет», — подчеркнула внучка. В комментариях юзеры были злы на родителей автора публикации. «Не говори, что никогда не простишь их, но ты имеешь полное право быть расстроенной. Переживай утрату столько времени, сколько тебе нужно», - написали они.