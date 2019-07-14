«Самоварное золото» или ценная вещь? 5 простых способов отличить подделку от драгоценности

Проверять, не отходя от кассы
Девиз «доверяй, но проверяй» актуален в данном случае как никогда. К сожалению, в нашей стране с большой долей вероятности можно нарваться на подделки (ведь, даже если на изделии стоит проба, то это еще не означает, что оно на 100% подлинное). Как утверждают эксперты, если ювелирный магазин предлагает изделия стоимостью менее 1500 за грамм, то, скорее всего, это, скорее всего фальшивка. Особое внимание обращайте на клеймо: 585-я проба означает, что в изделии содержится 58,5% чистого золота, самой низкой пробой считается 375-я, а самой высокой (и дорогой) - 957-я и 999-я. И если проба какая-то нечеткая, мутная и подозрительная, то такое украшение лучше отложить в сторону и обратить внимание на другие экземпляры. Что касается цвета изделия, то оно, как говорится, на любителя и зависит от примесей. Так, например, белый оттенок украшению придает сплав платины, палладия и никеля, красный - кобальт, желтый – медь, розовый - серебро и медь, черный - хром и кобальт.
Как обезопасить себя от неудачной покупки:
- Выбирать драгоценности в фирменных магазинах, предварительно изучив сертификат (на подлинность и соответствие)
- Помимо пробы обращайте еще внимание на оттиск фирмы-производителя, которая тоже будет являться гарантией того, что вещь подлинная.
- Если, например, золотое кольцо бросить ребром на пол, то оно подпрыгнет, в отличие от изделия, выполненного из другого металла.
Фото: vostock-photo
«Самоварное» золото или ценная вещь?
Несмотря на то, что сейчас научились производить действительно качественные подделки, есть несколько «бабушкиных» способов вычислить подлинность изделия. Для этого вам понадобится лишь магнит, уксус, мягкая тряпочка и йод. Для верности можно еще вооружиться лупой – в мельчайших подробностях рассмотреть клеймо и изъяны (если они, конечно, присутствуют). По очереди поднесите свои золотые украшения к магниту и те из них, что предательски примагнитятся, однозначно не пройдут проверку. Хотя качественная позолота может попробовать противостоять силе притяжения, вводя вас в заблуждение. Далее нанесите на изделия капельку йода (тут главное – не переборщить), немного подождите и аккуратно протрите их мягкой тряпочкой. Оригинал, как вы понимаете, не оставит после себя никаких следов, а вот подделки могут оставить темные полосы и пятна. Еще один способ – опустить изделие в стакан с водой, смешанной с небольшим количеством уксуса. С оригиналом не произойдет ровным счетом ничего, а вот от фальшивки вода помутнеет, да и само изделие станет намного темнее, чем оно было до эксперимента. Раньше золото еще могли проверять «на зубр», потому как это достаточно мягкий металл и после укуса на нем могут отпечататься следы зубов. Но для того, чтобы окончательно удостовериться в том, что «оставляющие следы» не являются оригиналом, нужно обратиться к специалисту.
Драгоценные камни или подделка?
Что касается драгоценных камней, то тут тоже есть несколько способов, как вычислить недостойных кандидатов. Например, натуральный камень достаточно тяжелый и твердый, если вы проведете им по стеклу, то останется след. Синтетические аналоги не такие твердохарактерные, теплее на ощупь, имеют слишком уж идеальный блеск и неестественные блики. Цена такого экземпляра будет существенно ниже натуральных камней. Бриллиант, изумруд, сапфир, александрит, рубин относятся к драгоценным камням первой группы, являются самыми дорогими и, увы, наиболее подделываемыми. Если вы приобретаете дорогостоящее изделие с драгоценными камнями, то требуйте у продавца геммологический сертификат с синей печатью, надписью «Геммологический сертификат» или «Заключение геммологической экспертизы», указанием массы, цвета, чистоты, качества огранки, пробы и клеймо металла и так далее.
Фото: vostock-photo
Потереть, подышать, укусить…
Как еще можно определить самостоятельно, натуральный перед вами драгоценный камень или подделка?
Начнем с любимого Коко Шанель жемчуга. Стоит отметить, что натуральный жемчуг стоит очень дорого, поэтому если вам предлагают «по акции или закупочной цене» слишком уж дешевый экземпляр, то не ведитесь. Скорее всего перед вами подделка (вне зависимости от того, насколько качественно она была исполнена). Если вы попробуете укусить настоящую жемчужину, то она будет скрипеть на зубах, словно песок. А вот от искусственного аналога такого эффекта не дождешься.
Любителям янтарных украшений рекомендуем запастись соленным раствором. Чтобы проверить подлинность камня, его необходимо опустить в подселенную воду – натуральный всплывет, а вот искусственный сразу пойдет ко дну. Если нет под рукой воды и соли – не беда. Потрите янтарь шерстяной тряпочкой. Если он «бьет» вас током, то перед вами оригинал.
Что касается изумруда, то настоящий камень будет холоднее, чем его синтетический вариант. Можно ее вооружиться лупой и рассмотреть изумруд со всех сторон – в подлиннике не будет трубчатых или спиралевидных рисунков.
С бриллиантом тоже все намного проще – если подышать на камень, то оригинал не запотеет.
Последнее слово за экспертом
Если у вас возникли хоть какие-то сомнения по поводу подлинности вашего изделия, то вы можете обратиться в любую ювелирную мастерскую за экспертизой. Если же вам нужно не просто успокоиться, а получить официальное подтверждение, что у вас на руках самое что ни на есть дорогостоящее украшение, то можно заказать проверку в государственной инспекции пробирного надзора (государственной пробирной инспекции).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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