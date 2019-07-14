«Самоварное золото» или ценная вещь? 5 простых способов отличить подделку от драгоценности

Потереть, подышать, укусить…

Как еще можно определить самостоятельно, натуральный перед вами драгоценный камень или подделка?

Начнем с любимого Коко Шанель жемчуга. Стоит отметить, что натуральный жемчуг стоит очень дорого, поэтому если вам предлагают «по акции или закупочной цене» слишком уж дешевый экземпляр, то не ведитесь. Скорее всего перед вами подделка (вне зависимости от того, насколько качественно она была исполнена). Если вы попробуете укусить настоящую жемчужину, то она будет скрипеть на зубах, словно песок. А вот от искусственного аналога такого эффекта не дождешься.

Любителям янтарных украшений рекомендуем запастись соленным раствором. Чтобы проверить подлинность камня, его необходимо опустить в подселенную воду – натуральный всплывет, а вот искусственный сразу пойдет ко дну. Если нет под рукой воды и соли – не беда. Потрите янтарь шерстяной тряпочкой. Если он «бьет» вас током, то перед вами оригинал.

Что касается изумруда, то настоящий камень будет холоднее, чем его синтетический вариант. Можно ее вооружиться лупой и рассмотреть изумруд со всех сторон – в подлиннике не будет трубчатых или спиралевидных рисунков.

С бриллиантом тоже все намного проще – если подышать на камень, то оригинал не запотеет.

Последнее слово за экспертом

Если у вас возникли хоть какие-то сомнения по поводу подлинности вашего изделия, то вы можете обратиться в любую ювелирную мастерскую за экспертизой. Если же вам нужно не просто успокоиться, а получить официальное подтверждение, что у вас на руках самое что ни на есть дорогостоящее украшение, то можно заказать проверку в государственной инспекции пробирного надзора (государственной пробирной инспекции).