Как Меган Маркл распоряжается драгоценностями из шкатулки свекрови

А вот Кейт Миддлтон редко можно увидеть в бриллиантах днем — протокол таких вольностей не поощряет. Чем представительницы британской короны разбавляют повседневные аутфиты — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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