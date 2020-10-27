Как Меган Маркл распоряжается драгоценностями из шкатулки свекрови
Фото: Globallook
По данным Daily Mail, общая стоимость украшений в личной коллекции свекрови герцогини Сассекской превышает £650 000 (более 65 миллионов рублей — прим. ред.). Напоминаем, что леди Ди ушла из жизни в 1997 году, а ее драгоценности поделили между собой сыновья Уильям и Гарри и сохранили для будущих жен. Теперь на безымянном пальце Кейт Миддлтон красуется легендарное сапфировое кольцо, которое она получила от супруга по случаю помолвки, а Меган Маркл дополняет свои образы серьгами в форме бабочек и перстнем с гигантским сапфиром.
Фото: Dpa
Кстати, его миссис Маркл надевала в честь свадебного приема. Камень небесно-голубого цвета привлек к себе гораздо больше внимания, чем роскошное платье от Stella McCartney. Геммолог Александра Мичелл подчеркивает, что это кольцо принцесса Диана использовала вместо помолвочного, когда развелась с принцем Чарльзом. Известно, что монаршая особа получила его в подарок от друга. Оценивают украшение в 30 карат и £100 000 (более 10 миллионов рублей — прим. ред.).
Фото: Globallook
Увесистый золотой браслет часто встречается на запястье Меган — его она смело миксует с другими украшениями, и с культовыми серьгами-«бабочками», которые также перешли по наследству от леди Ди. 18 карат золота плюс темно-синие сапфиры и бриллиантовое паве эксперты оценивают в круглую сумму от 4 до 6 тысяч фунтов.
Фото: Globallook
Еще одно легендарное украшение в шкатулке принцессы Дианы — серьги в форме бабочек, которые Меган часто надевала во время королевских туров по Австралии и Новой Зеландии. Миниатюрные мотыльки из желтого золота с бриллиантами и сапфирами стоят целое состояние — £50 000 (более 5 миллионов рублей — прим. ред.). В комплекте к ним шло акцентное колье, которое Диана Спенсер носила в паре с серьгами. А вот ее невестка предпочитает обыгрывать их более свободно, рифмуя с классическими часами Cartier и сапфировым браслетом-спиралью.
А вот Кейт Миддлтон редко можно увидеть в бриллиантах днем — протокол таких вольностей не поощряет. Чем представительницы британской короны разбавляют повседневные аутфиты — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!