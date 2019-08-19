Бывшая возлюбленная принца Гарри выходит замуж

Бывшая возлюбленная принца Гарри, 30-летняя Крессида Бонас выходит замуж за своего избранника, геодезиста и агента по недвижимости Гарри Уэнтворта-Стэнли. Новоиспеченный жених опубликовал в Instagram селфи с любимой с лаконичной подписью «Мы женимся».
Одним из первых, кто поздравил пару, стал младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс.
Напомним, Крессида Бонас и принц Гарри встречались с 2012 года в течение двух лет. После разрыва с наследником британского престола актриса вернулась к своему бывшему бойфренду Гарри Уэнтворту-Стэнли.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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