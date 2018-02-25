Принц Гарри не боится задеть чувства своей невесты

До свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл осталось 13 недель. Сегодня в СМИ появилась информация, кому наследник британского престола планирует отправить приглашения на торжественную церемонию. В числе прочих — бывшие возлюбленные принца Челси Дэйви и Крессида Бонас.

Роман с Челси Дэйви продлился практически семь лет и именно ее прочили в жены Гарри. Однако в 2011 году пара распалась, поскольку Челси, обладавшая своенравным характером, предпочла свободу королевскому протоколу.