Два богатыря: Денис Клявер и его старший сын померились мускулатурой в спортзале

«Как две капли воды. Очень похожи», «Одно лицо и одна фигура», «Руки-базуки! Сын догнал почти», «Супер! Как братья))) А не папа с сыном», «Братья-близнецы», «Ай, красавцы», «Прям один в один, и ДНК делать не надо», «Папина фотография, копия», «Сынуля ну просто клон Ваш, и рост и фигура и лицо, неужели так бывает», «Отец и сын, сын и отец, замечательные! Сильные, умные, красивые!!!!», «Что у отца, что у сына очень обаятельные улыбки», «Как на Вас приятно смотреть», — обсуждают подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram