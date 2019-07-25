Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной

«Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества султана Мухаммада V, правителя Келантана. Информируем, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова “талак” в соответствии с законами шариата», - говорится в официальном документе.

Адвокат также добавил, что шариатский суд выпустил 1 июля 2019 года свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве 2002 года. Документ датирован 1 июля 2019 года.

Оксана Воеводина уже вернулась с сыном в Москву, о чем сообщила в комментариях в Instagram. Сразу после появления сообщений о разводе пары, россиянка опубликовала видео, в котором признавалась, что мечтала прожить с мужем всю жизнь. После она поблагодарила народ Малайзии за поддержку.

Все об отношениях Оксаны и Мухаммада можно прочитать здесь.