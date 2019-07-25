Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной

Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.
РИА Новости получили официальное сообщение для СМИ, которое сделал юрист Мухаммада V. Документ напечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, в которой адвокат Ко Тиен Хуа является совладельцем.
«Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества султана Мухаммада V, правителя Келантана. Информируем, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова “талак” в соответствии с законами шариата», - говорится в официальном документе.
Адвокат также добавил, что шариатский суд выпустил 1 июля 2019 года свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве 2002 года. Документ датирован 1 июля 2019 года.
Оксана Воеводина уже вернулась с сыном в Москву, о чем сообщила в комментариях в Instagram. Сразу после появления сообщений о разводе пары, россиянка опубликовала видео, в котором признавалась, что мечтала прожить с мужем всю жизнь. После она поблагодарила народ Малайзии за поддержку.
Все об отношениях Оксаны и Мухаммада можно прочитать здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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