passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бывший бойфренд Виктории Бони женился

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Пьер Андюран и Виктория Боня на кинофестивале в Каннах

Фото: Getty Images

В Сети появились фотографии со свадьбы Пьера Андюрана.

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился. В блоге бывшего избранника Виктории Бони появились кадры со свадебной церемонии. На снимках счастливый жених позирует с избранницей-блондинкой.

Свадьба Пьера Андюрана

Напомним, данный брак стал для Андюрана вторым. Первой супругой бизнесмена была российская модель Евгения Слюсаренко, которая вышла за него замуж в 2011 году. В 2018 году Виктория Боня появилась вместе с французом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впоследствии, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» признавалась, что Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов за совместный выход: «Эта история была только для Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру».

В свою очередь, миллиардер выдвигал свою версию расставания: «Виктория — необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!