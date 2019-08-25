Бывший бойфренд Виктории Бони женился

Напомним, данный брак стал для Андюрана вторым. Первой супругой бизнесмена была российская модель Евгения Слюсаренко, которая вышла за него замуж в 2011 году. В 2018 году Виктория Боня появилась вместе с французом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впоследствии, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» признавалась, что Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов за совместный выход: «Эта история была только для Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру».