Бывший бойфренд Виктории Бони женился

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился. В блоге бывшего избранника Виктории Бони появились кадры со свадебной церемонии. На снимках счастливый жених позирует с избранницей-блондинкой.
Напомним, данный брак стал для Андюрана вторым. Первой супругой бизнесмена была российская модель Евгения Слюсаренко, которая вышла за него замуж в 2011 году. В 2018 году Виктория Боня появилась вместе с французом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впоследствии, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» признавалась, что Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов за совместный выход: «Эта история была только для Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру».
В свою очередь, миллиардер выдвигал свою версию расставания: «Виктория — необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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