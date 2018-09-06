«Я ей желаю много счастья»: французский миллиардер подтвердил слухи о разрыве с Викторией Боней

В последние несколько дней в микроблоге Виктории Бони стали появляться посты с философскими подписями об одиночестве, мечтах о любви и о том, что «жизнь продолжается». Фолловеры модели и телеведущей заподозрили, что она рассталась с богатым бойфрендом, французским бизнесменом Пьером Андюраном.

Сплетники оказались абсолютно правы. «Виктория — необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви», — заявил Пьер в интервью журналу StarHit.