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«Я ей желаю много счастья»: французский миллиардер подтвердил слухи о разрыве с Викторией Боней

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пьер Андюран и Виктория Боня

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На днях в Сети начали муссироваться слухи о внезапном расставании 38-летней Виктории Бони с 41-летним бизнесменом Пьером Андюраном. Оказалось, это правда.

В последние несколько дней в микроблоге Виктории Бони стали появляться посты с философскими подписями об одиночестве, мечтах о любви и о том, что «жизнь продолжается». Фолловеры модели и телеведущей заподозрили, что она рассталась с богатым бойфрендом, французским бизнесменом Пьером Андюраном.

Сплетники оказались абсолютно правы. «Виктория — необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви», — заявил Пьер в интервью журналу StarHit.

Любопытно, что в это же время Виктория спровоцировала слухи о своей второй беременности. Сейчас поклонники обсуждают, что если звезда действительно ждет ребенка, кто же является его отцом? Тем более что Андюран уже открестился от предполагаемого малыша в том же интервью.

Напомним, Боня рассекретила нового возлюбленного во время Каннского кинофестиваля этой весной, выйдя с ним на красную дорожку одной из премьер. До этого пара встречалась несколько месяцев, то есть в общей сложности Виктория и Пьер были вместе меньше года. У россиянки есть 6-летняя дочь Анджелина от экс-жениха Алекса Смерфита.

Фото: Getty Images, Instagram

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