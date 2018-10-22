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Виктория Боня призналась, что французский миллиардер заплатил ей $500 тысяч за фиктивный роман

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пьер Андюран и Виктория Боня

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38-летняя Виктория Боня заявила в откровенном «прямом эфире» в Instagram, что встречалась с французским миллиардером за деньги.

Виктория Боня сделала откровенное признание во время «прямого эфира» со своим давним знакомым, блогером Денисом Куренковым, более известным в сети как Денчик. Модель и светская львица отметила, что уже пару лет абсолютно свободна, и Денис тут же уточнил про ее отношения с французским бизнесменом Пьером Андюраном, с которым Виктория провела несколько месяцев после Каннского кинофестиваля.

«Эта история была только для Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру», — заявила Боня, добавив, что интимной связи с Андюраном у нее не было. Якобы пара лишь вместе посещала различные светские мероприятия.

Любопытно, что сам Андюран яростно отрицает слова Бони в беседе с порталом Super.ru: «Я никогда бы не стал извлекать выгоду из связи с такой женщиной, как Виктория Боня. Я не платил ей за рекламу наших отношений и за привлечение внимания к нашей паре. Я просил, чтобы она не говорила обо мне, моей дочери, о нас. Я честный человек и не нуждаюсь во внимании людей, которых не знаю. Наоборот, чем меньше мой бизнес привлекает внимания, тем лучше. Я действительно не понимаю, почему Виктория придумывает подобные истории. К сожалению, Виктория зависима от своей лжи, она фальшивый человек».

Фото и видео: Getty Images, Instagram

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