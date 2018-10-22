Виктория Боня призналась, что французский миллиардер заплатил ей $500 тысяч за фиктивный роман

Виктория Боня сделала откровенное признание во время «прямого эфира» со своим давним знакомым, блогером Денисом Куренковым, более известным в сети как Денчик. Модель и светская львица отметила, что уже пару лет абсолютно свободна, и Денис тут же уточнил про ее отношения с французским бизнесменом Пьером Андюраном, с которым Виктория провела несколько месяцев после Каннского кинофестиваля.

«Эта история была только для Пьера. Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру», — заявила Боня, добавив, что интимной связи с Андюраном у нее не было. Якобы пара лишь вместе посещала различные светские мероприятия.