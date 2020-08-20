Бывшая жена хоккеиста Кирилла Семенова выступила с криком о помощи: «Не позвольте случиться несправедливости»

В четверг, 20 августа, бывшая жена хоккеиста Кирилла Семенова Анна опубликовала в своем блоге открытое письмо. Молодая женщина устала скрывать проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться после расставания со спортсменом.

«За 2 года я ни разу не выносила эту историю В Инстаграмм, но сейчас, когда ситуация касается напрямую моего ребенка, я просто не могу молчать. Мой бывший муж игрок хк "Авангард" и сборной России Кирилл Семенов подал в суд на оспаривание отцовства, спустя 1,5 года после рождения ребенка. Кирилл настаивал на том, чтобы процедура забора крови была раздельной и сама экспертиза проводилась в Москве в выбранной ими организации. Мы, естественно, были против. И суд (слава богу) нас поддержал, заподозрив что то не ладное (как мне кажется). Решением суда Взятие анализов назначили в Омске (в присутствии всех участников данной процедуры), и экспертизу тоже назначили здесь. Мы постарались подстроиться под расписание предсезонных игр авангарда и выбрали день (20.08. в 11.00), когда игр не было. Уведомили об этом противоположную сторону всеми возможными способами. 18.08 Адвокат Кирилла пытался говорить о том, что его подопечный травмирован и ему нужна реабилитация для того, чтобы подготовиться к предсезонному турниру в СПБ. При этом в списке травмированных он не находился и отыграл на следующий день (19.08) полноценную игру. Сегодня (20.08) мы приехали в назначенное время на экспертизу, вместе с ребенком, ждали в дождь 40 минут, но нашего папы так и не обнаружили», - рассказала она.