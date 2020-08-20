Бывшая жена хоккеиста Кирилла Семенова выступила с криком о помощи: «Не позвольте случиться несправедливости»
Фото: Instagram Анны Семеновой
В четверг, 20 августа, бывшая жена хоккеиста Кирилла Семенова Анна опубликовала в своем блоге открытое письмо. Молодая женщина устала скрывать проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться после расставания со спортсменом.
«За 2 года я ни разу не выносила эту историю В Инстаграмм, но сейчас, когда ситуация касается напрямую моего ребенка, я просто не могу молчать. Мой бывший муж игрок хк "Авангард" и сборной России Кирилл Семенов подал в суд на оспаривание отцовства, спустя 1,5 года после рождения ребенка. Кирилл настаивал на том, чтобы процедура забора крови была раздельной и сама экспертиза проводилась в Москве в выбранной ими организации. Мы, естественно, были против. И суд (слава богу) нас поддержал, заподозрив что то не ладное (как мне кажется). Решением суда Взятие анализов назначили в Омске (в присутствии всех участников данной процедуры), и экспертизу тоже назначили здесь. Мы постарались подстроиться под расписание предсезонных игр авангарда и выбрали день (20.08. в 11.00), когда игр не было. Уведомили об этом противоположную сторону всеми возможными способами. 18.08 Адвокат Кирилла пытался говорить о том, что его подопечный травмирован и ему нужна реабилитация для того, чтобы подготовиться к предсезонному турниру в СПБ. При этом в списке травмированных он не находился и отыграл на следующий день (19.08) полноценную игру. Сегодня (20.08) мы приехали в назначенное время на экспертизу, вместе с ребенком, ждали в дождь 40 минут, но нашего папы так и не обнаружили», - рассказала она.
«Вопрос. Если ты так сильно хочешь узнать твой ли это ребенок (хотя и так уверен в этом на 250%), но не являешься на процедуру взятия анализов, потому что они проводятся не по твоим заявленным условиям, о чем это может говорить? Почему ты обратился с этим иском через 1,5 года после рождения ребенка? Почему ни разу не изъявил желания его увидеть? Не смотря на то, что Кирилл предупрежден о последствиях (его неявка на забор анализов, фактически, отклоняет иск), Я понимаю, что противоположная сторона всеми способами будет пытаться и дальше гнуть свою линию. Почему выставляю все сюда? Потому что очень хочу, чтобы в дальнейшем все прошло максимально открыто и честно! Без договоренностей, денег и других фальсификаций с противоположной стороны. Суд дал нам 20 дней. Я готова приехать вместе с Артемом повторно на процедуру ДНК», - сообщила молодая мама и обратилась к руководству клуба отпустить игрока Семенова Кирилла Евгеньевича на 1 день в Омск для проведения экспертизы по установлению отцовства.
Сомневаясь в своем отцовстве, спортсмен, однако, не спешит давать малышу Артему разрешение на выезд заграницу, которое мама попросиа сделать почти год назад.
Фото и видео: Instagram/@annasem95
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