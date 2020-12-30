Бывшая возлюбленная мужа Даши Жуковой впервые стала матерью и показала фото новорожденной
Фото: Instagram Джессики Харт
«17 ноября — день, в который моя жизнь изменилась навсегда. Познакомьтесь с нашим маленьким ангелом, Бэйби. Спустя 14 дней после предполагаемой даты родов и 28 часов мучительных родов наша малышка появилась на свет, и с тех пор я не перестаю улыбаться, по словам Джеймса. Я так благодарна за эту маленькую душу. Ребенок — это все, что я себе представляла, и даже больше. Спасибо, что выбрала нас своими родителями, малышка. Обещаю, что мы не подведем», — подписала Харт фото с малышкой.
Отметим, что для Джессики Харт ребенок стал первым, а для Джеймса вторым: у него есть дочь Рен от предыдущих отношений. Ранее у модели был роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, который сейчас женат на Даше Жуковой. После расставания с бизнесменом ангел Victoria's Secret начала встречаться с Джеймсом Киркхэмом, о беременности от которого сообщила в сентябре.
К слову, недавно стало известно, что 39-летняя дизайнер, модельер, предприниматель и коллекционер Дарья Жукова и ее муж, греческий миллиардер Ставрос Ниархос станут родителями. О том, что они ждут общего первенца, эксклюзивно сообщило издание Page Six. У Жуковой уже есть двое детей от Романа Абрамовича: 11-летний Аарон-Александр и 7-летняя Лея. Брак с российским миллиардером распался через 10 лет после тайной свадьбы. Абрамович и Жукова прятали личную жизнь от посторонних глаз. Они не сообщали о том, что стали мужем и женой, также тихо прошел и их развод.
Фото и видео: Instagram
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