Дарья Жукова выложила свадебное фото со своей закрытой свадьбы со Ставросом Ниархосом

У богатых и знаменитых стало можно скрывать свои роскошные свадьбы, и разделять это важное событие только с самыми близкими и дорогими гостями. Этим летом прошла закрытая свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. А годом ранее Ставрос Ниархос женился на Даше Жуковой.

Через год после своей конспиративной свадьбы с греческим магнатом Ставросом Ниархосом, основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова поделилась фотографией со свадьбы.

39-летняя Жукова вышла замуж в шикарном закрытом свадебном платье, которое сразу оценили в комментариях.

Свадьба прошла год назад, 17 октября 2019 года в условиях высокой секретности – пресса на мероприятие не допускалась, и в Сеть попали лишь несколько фотографий.

На торжкмтвея которое состоялось на горнолыжном курорте Санкт-Мориц, присутствовали именитые гости, среди которых принцесса Беатрис, Шарлотта Казираги, Диана фон Фюрстенберг, Кейт Хадсон, Орландо Блум и другие.

Предположительно, свадьба стала логическим завершением их двухлетнего романа – впервые пара попала под прицел папарацци в 2017 году. В комментариях подписчики Дарьи тепло поздравили молодую семью с бракосочетанием, пожелали долгой и счастливой семейной жизни и всяческих благ.