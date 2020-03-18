Андрей Аршавин через суд пытается снизить размер алиментов на детей от Юлии Барановской

Спортсмен подал иск в суд с требованием снизить выплаты на детей. Несколько лет назад Аршавин платил старшим детям порядка 5 млн рублей в месяц, но тогда у него был контракт с «Зенитом» на сумму почти 200 млн рублей в год. После того, как он завершил карьеру, сократились его доходы и, соответственно размер алиментов. Тогда Юлия Барановская получала на детей от Аршавина 1,2 млн рублей в месяц.