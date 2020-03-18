Андрей Аршавин через суд пытается снизить размер алиментов на детей от Юлии Барановской
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Фото: Instagram
Спортсмен подал иск в суд с требованием снизить выплаты на детей. Несколько лет назад Аршавин платил старшим детям порядка 5 млн рублей в месяц, но тогда у него был контракт с «Зенитом» на сумму почти 200 млн рублей в год. После того, как он завершил карьеру, сократились его доходы и, соответственно размер алиментов. Тогда Юлия Барановская получала на детей от Аршавина 1,2 млн рублей в месяц.
Теперь Андрей Аршавин намерен снизить и этот размер алиментов. Заседание должно состояться 23 марта, сообщает «СтарХит».
Юлия Барановская рассказывала, что большая часть денег уходит на обучение детей, которые посещают много секций, а также значительные суммы многодетная мать тратит на путешествия. Юлия и сама отлично зарабатывает, являясь ведущей ток-шоу на телевидении и культурных мероприятий.
Скорее всего, Аршавин попытается снизить размер алиментов на младшую дочь Есеню от Алисы Казьминой. Недавно футболист потребовал от бывшей супруги освободить дом в Санкт-Петербурге, в котором она живет с тремя детьми (старших родила в первом браке, — прим. ред.). Такое условие Андрей Аршавин после того, как Алиса сообщила, что состоит в новых отношениях и собирается родить ребенка новому избраннику.
Напомним, гражданский брак Аршавина и Барановской длился 9 лет, а на Казьминой он был женат чуть больше года.
Фото и видео: Instagram
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