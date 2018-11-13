Александра Бортич стала «Женщиной года — 2018»

Минувшим вечером, 13 ноября, прошла церемония вручения премии «Женщина года — 2018», организованная ИД Conde Nast и журналом Glamour. Главную статуэтку вручили актрисе Александре Бортич, чей профессиональный взлет был таким же стремительным и неожиданным даже для нее.

Талант и некоторая доля безрассудства всегда отличали красавицу Сашу от других коллег. Ради главной роли в фильме «Я худею» Бортич набрала двадцать килограммов. «Это было весело только первую неделю. Чтобы набрать столько, надо постоянно есть. Утром плотно позавтракала, пошла гулять, за полчаса все улеглось — и снова надо есть. Это очень тяжело, иногда мне казалось, что стоит мне только учуять запах еды, и меня тут же вывернет наизнанку», — рассказывала она в шоу «Вечерний Ургант».

В фильме «Викинг» она сделала почти невозможное, возненавидев на время Данилу Козловского, чтобы достоверно сыграть в сцене изнасилования. А в «Духless» ее героиню сбила машина. «Такие сцены мама слишком сильно принимает к сердцу», — признавалась актриса.

Два года назад, когда Саша давала интервью порталу Passion.ru, она восхитила всех нас своей искренностью.

Поздравляем талантливую актрису!

Фото: instagram