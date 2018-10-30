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Бортич, Терон и другие звезды, экстремально толстевшие ради роли

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😑
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😑
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😑
Серый слайд, который
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Алексанра Бортич

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Эти звезды согласились ради ролей распрощаться со стройными фигурами и набрать несколько килограммов лишнего веса. Особенно впечатляющими были изменения двух хрупких блондинок — Шарлиз Терон и Александры Бортич.

Алексанра Бортич

Александра Бортич набрала двадцать килограммов ради главной роли в фильме «Я худею». Когда актриса опубликовала в Instagram фото своей изменившейся фигуры, многие ее поклонники не поверили своим глазам. «Это было весело только первую неделю. Чтобы набрать столько надо постоянно есть. Утром плотно позавтракала, пошла гулять, за полчаса все улеглось — и снова надо есть. Это очень тяжело, иногда мне казалось, что стоит мне только учуять запах еды, и меня тут же вывернет наизнанку», — рассказала Бортив в шоу «Вечерний Ургант».

Шарлиз Терон

Одна из самых красивых актрис Голливуда Шарзи Терон изменилась до неузнаваемости ради роли в фильме «Монстр» , в котором сыграла неухоженную, полноватую первую серийную убийцу среди женщин. Тогда актриса поправилась на шестнадцать килограммов, а готовясь к роли матери-одиночке в картине «Талли», набрала уже больше двадцати. «Я хотела быть ближе к моей героине и чувствовать то же самое, что чувствовала эта женщина. В итоге эи ощущения стали для меня огромным сюрпризом. У меня началась настоящая депрессия. Я впервые в жизни ела столько переработанных продуктов и сахара. После я сильно переживала, когда вес медленно уходил. Когда я снималась в "Монстре", мне хватило пяти дней голодовки, чтобы стабилизировать вес. Когда тебе 27, то намного проще держать себя в форме, чем в 42», — призналась Терон в интервью Entertainment Tonight.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер наедала лишние килограммы ради главной роли в популярном и любимом миллионами зрителей фильме «Дневник Бриджит Джонс». «Мне очень хотелось получить эту роль. Это не какой-нибудь блокбастер, а тонкая психологическая лента, да к тому же на основе бестселлера Хелен Филдинг, которым и я сама, и знакомые буквально зачитывались. <...> Один пончик в день не помогает. Нужно съедать как минимум двадцать пончиков в сутки, причем трескать их пять недель подряд, и желательно все это время не вставать с дивана, тогда и результат будет», — поделилась Зеллвегер. Правда, такие трансформации стали для Рене настоящей жертвой. У актрисы не складывалась личная жизнь, она комплексовала из-за внешности, слишком увлеклась пластикой и даже была вынуждена сделать ортопедическую операцию — из-за увеличившейся нагрузки у нее воспалились голеностопный сустав и ткани, поддерживающие пяточную кость.

Гвинет Пелтроу

Гвинет Пэстроу сыграла толстушку в фильме «Любовь зла». По сценарию, влюбленный в нее парень видит ее очень худой и стройной, так как нежные чувства буквально застилают ему глаза. На самом же деле героиня Пэлтроу — девушка очень крупная. Поклонникам миниатюрной актрисы было очень непривычно смотреть на нее в таком образе. Правда, Гвинет не стала идти на жертвы и набирать лишние килограммы, а позволила гримерам «нарастить» ей килограммы.

Джаред Лето

Нестареющий красавчик Джаред Лето перевоплотился в полноватого и угрюмого парня в фильме «Глава 27». Актер очень хотел получить роль Марка Чэпмана, застрелившего легендарного участника группы Beatles Джона Леннона, и сумел убедить режиссера и продюсеров в том, что готов ради роли на многое. Джаред ел высококалорийную еду: пиццу, пасту, мороженое, растопленный шоколад, много оливкового масла и соевый соус и в итоге набрал почти тридцать килограммов. К сожалению, картина провалилась в прокате, а критики актерскую игру Лето не оценили.

Кристиан Бейл

Еще один красавчик Кристиан Бейл готов буквально насиловать свой организм ради искусства. Актер похудел до пятидесяти пяти килограммов ради фильма «Машинист», потом набрал сорок пять килограммов для роли Бэтмена в «Бэтмен: Начало». Недавно он поправился на тридцать килограммов ради роли в фильме «Вице-президент», в котором сыграл вице-президента США Дика Чейни. Как Бейл изменился на этот раз, можно будет увидеть в конце года.

Фото: starface, getty, kinopoisk, globallookpress, instagram

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