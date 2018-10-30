Бортич, Терон и другие звезды, экстремально толстевшие ради роли

Рене Зеллвегер наедала лишние килограммы ради главной роли в популярном и любимом миллионами зрителей фильме «Дневник Бриджит Джонс». «Мне очень хотелось получить эту роль. Это не какой-нибудь блокбастер, а тонкая психологическая лента, да к тому же на основе бестселлера Хелен Филдинг, которым и я сама, и знакомые буквально зачитывались. <...> Один пончик в день не помогает. Нужно съедать как минимум двадцать пончиков в сутки, причем трескать их пять недель подряд, и желательно все это время не вставать с дивана, тогда и результат будет», — поделилась Зеллвегер. Правда, такие трансформации стали для Рене настоящей жертвой. У актрисы не складывалась личная жизнь, она комплексовала из-за внешности, слишком увлеклась пластикой и даже была вынуждена сделать ортопедическую операцию — из-за увеличившейся нагрузки у нее воспалились голеностопный сустав и ткани, поддерживающие пяточную кость.

Гвинет Пелтроу